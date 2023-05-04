Четверг, 4 Мая 2023 17:38

АрмИнфо.Пресс-служба Ардшинбанк выпустила официальное обращение к клиентам, в котором предупредила об участившихся фактах мошенничества с поддельными страницами банка в интернете. В обращении, в частности, говорится:

«В последнее время участились случаи финансового мошенничества, когда в интернете через поддельные страницы от имени Ардшинбанка и его сотрудников, используя логотип банка и его цвета, предлагается инвестировать и получать прибыль. Ардшинбанк не имеет к этим предложениям никакого отношения. Мы заботимся о вашей безопасности, призываем сохранять бдительность и следовать нижеперечисленным правилам финансовой безопасности:

Не регистрируйтесь на сомнительных сайтах и платформах

Не заполняйте на таких платформах никаких анкет

Не указывайте личные, банковские данные.

Пожалуйста, следите только за материалами, публикуемыми на наших официальных платформах»,- говорится в сообщении пресс-службы.

Официальные страницы Ардшинбанка:

https://www.facebook.com/ardshinbank

https://www.instagram.com/ardshinbank_/

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