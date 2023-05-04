Четверг, 4 Мая 2023 17:17

АрмИнфо.Храм Святого Григора Просветителя в Ереване признан одним из самых красивых в мире по версии портала LUXATIC .

В частности, в рейтинг LUXATIC вошли 25 храмов, где армянский расположился на 17 позиции. В первую пятерку вошли Базилика Святого Петра (Ватикан), Собор Парижской Богоматери (Париж, Франция), Собор Дуомо (Милан, Италия), Реймсский собор (Рейм, Франция) и Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии (Бразилиа, Бразилия).

Напомним, что храм Святого Григора Просветителя в Ереване является самым большим в армянской столице, а наряду с собором Святой Троицы в Тбилиси самым большим в Закавказье. Собор был построен в 1700-ю годовщину принятия Арменией христианства в качестве государственной религии.