Четверг, 4 Мая 2023 17:11

АрмИнфо.В Ереване при поддержке ВТБ (Армения) состоялся чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие команды банковского сектора и сферы IT. Все полученные денежные призы участники и организаторы проекта пожертвовали в благотворительный фонд на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Всего в турнире «Что? Где? Когда?» приняли участие 9 команд, среди которых - ВТБ (Армения). Игра прошла в два тура, в каждом из которых предлагалось ответить на 15 вопросов. По итогам благотворительного чемпионата были определены победители в категориях «лучшая команда», «лучший игрок», «лучший ответ» и «лучший вопрос».

«В рамках корпоративной социальной ответственности мы придаем особое значение благотворительной деятельности, принимая участие в различных программах. Самое главное для нас, что этот проект дает возможность помогать детям, которые нуждаются в поддержке. А для участников игры - это отличная возможность проверить свои знания в условиях сжатого времени, которое дается на поиск ответа», - отметил начальник Управления персоналом ВТБ (Армения) Артем Гукасян.

В этом году ВТБ (Армения) также активно выступает участником экологических проектов республики. Банк принимает участие в создании нового леса площадью 50 га в общинах Джрашен и Урасар Лорийской области по случаю 30-летия армянского драма. Посадка леса будет осуществляться поэтапно.