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АрмИнфо. Приницпиальным в переговорном процессе для Армении является вопрос обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и суверенитета Армении. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил председатель парламентской комиссии по внешним связям, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Саргис Ханданян. Он подчеркнул, что эти вопросы армянская сторона продолжит защищать.
Он заметил, что если бы позиции Армении и Азербайджана по проекту мирного договора были схожи, то документ давно был бы подписан. "Цель переговоров состоит именно в том, чтобы приблизить позиции", - сказал парламентарий.
Ханданян напомнил, что на всех переговорных площадках поднимается и обсуждается вопрос обеспечения прав и безопасности народа Арцаха, и переговоры в Вашингтоне не исключние.
Кроме этого, в повесте стоит вопрос отвода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. "Наша задача - увеличить междунаролное давление на Азербайджан, чтобы их войска вышли с нашей территории. Это станет хорошей основой для подписания мирного договора", - заметил он. Комментировать итоги переговоров между Арменией и Азербайджаном парламентарий не стал, отметив, что необходимо дождаться их завершения.
На вопрос станет ли предметом переговоров процесс самоопределения Арцаха, Ханданян отметил, что уже несколько месяцев данный вопрос обсуждается во внутреннем политическом поле, в том числе об этом неоднократно говорил премьер-министр Никол Пашинян. Однако депутат подчеркнул, что сегодня необходимо решать насущную проблему, а именно
- обеспечение прав и безопасности армян Арцаха. "Нам нужно двигаться вперед в этом направлении", - сказал он.
Отметим, что в США с 30 апреля под эгидой Вашингтона проходят переговоры вокруг проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заключительный их раунд запланирован на сегодня.
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|В Армении будут созданы региональные отделы уголовной полиции
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|Посольство Франции в Ереване официально опровергло обвинения в адрес Анн Луйо
|Салливан, Мирзоян и Байрамов обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Туркменская делегация в Kатаре приняла участие во встрече специальных представителей по Aфганистану
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|Сурен Папикян: МО Армении разработало новую концепцию территориальной защиты и местной обороны
|Премьер-министр РА: если 1 июня удастся подписать документ с Азербайджаном, я буду только рад
|Премьер-министр РА: Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой
|Премьер-министр РА: требованиe беженцев из Азербайджана вполне легитимно
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|Премьер-министр РА: та система, которая должна была обеспечить безопасность и стабильность в регионе, сегодня не действует
|Генпрокурор Армении прокомментировала возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Алиев назвал контрпродуктивным упоминание Арцаха в тексте мирного договора
|Ибрагим Калын прокомментировал закрытие турецкого воздушного пространства для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Грузия не принимает участия в учениях НАТО "Защитнике Европы 23"
|Антикоррупционный суд принял к производству дело в отношении Сейрана Оганяна и Григория Хачатурова
|Роберт Кочарян планирует оставить политику? - комментирует Арцвик Минасян
|Арцвик Минасян не исключает снос памятника героям операции <Немезис> в угоду Анкаре
|Глава МИД Арцаха и руководитель региона О-де-Франс Франции подписали совместное заявление
|ANCA: Саманта Пауэр продолжает уклоняться от ответа на вопросы о причинах отсутствия помощи USAID Арцаху
|Советник президента Арцаха ответил главе МИД Турции: В Стамбуле на самом видном месте находятся мемориалы организаторов Геноцида армян 1915 года
|Пашинян подчеркнул важность помощи Франции в продвижении реформ в Армении
|Посольство Азербайджана в Париже пытается засудить армянскую "Charjoum" за слив информации об азербайджанских агентах влияния во Франции
|Захарова: Россия по-прежнему привержена реализации всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана
|Армения на две позиции улучшила свои показатели и заняла 49 строчку в рейтинге свободы СМИ - 2023 по версии "Репортеры без границ"
|Генпрокурор: основная часть преступлений в ВС страны связана с неуставными отношениями
|Глава МИД Турции рассказал о причинах закрытия воздушного пространства страны для армянских самолетов
|Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
|Преобладающее большинство респондентов в Армении не доверят ни одному политдеятелю в стране и не довольны работой правительства
|Одной из ключевых проблем в сфере уголовного судопроизводства продолжает оставаться затягивание рассмотрения дел - генпрокуратура
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