Четверг, 4 Мая 2023 17:08

АрмИнфо. Приницпиальным в переговорном процессе для Армении является вопрос обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и суверенитета Армении. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил председатель парламентской комиссии по внешним связям, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Саргис Ханданян. Он подчеркнул, что эти вопросы армянская сторона продолжит защищать.

Он заметил, что если бы позиции Армении и Азербайджана по проекту мирного договора были схожи, то документ давно был бы подписан. "Цель переговоров состоит именно в том, чтобы приблизить позиции", - сказал парламентарий.

Ханданян напомнил, что на всех переговорных площадках поднимается и обсуждается вопрос обеспечения прав и безопасности народа Арцаха, и переговоры в Вашингтоне не исключние.

Кроме этого, в повесте стоит вопрос отвода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. "Наша задача - увеличить междунаролное давление на Азербайджан, чтобы их войска вышли с нашей территории. Это станет хорошей основой для подписания мирного договора", - заметил он. Комментировать итоги переговоров между Арменией и Азербайджаном парламентарий не стал, отметив, что необходимо дождаться их завершения.

На вопрос станет ли предметом переговоров процесс самоопределения Арцаха, Ханданян отметил, что уже несколько месяцев данный вопрос обсуждается во внутреннем политическом поле, в том числе об этом неоднократно говорил премьер-министр Никол Пашинян. Однако депутат подчеркнул, что сегодня необходимо решать насущную проблему, а именно

- обеспечение прав и безопасности армян Арцаха. "Нам нужно двигаться вперед в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что в США с 30 апреля под эгидой Вашингтона проходят переговоры вокруг проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заключительный их раунд запланирован на сегодня.