Четверг, 4 Мая 2023 17:05

АрмИнфо.Чешская компания Balus Tech рассматривает возможность производства малых самолетов в городе Степанаван. Об этом заявил премьер- министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 4 мая в Праге.

<Между Арменией и Чехией существуют добрососедские и успешные отношения, которые мы хотим еще больше углубить. Мы видим дополнительные возможности для углубления нашего сотрудничества в сферах экономики, науки, образования и энергетики. Например, энергетика, и в частности, ядерная энергетика очень важна как для Чехии, так и для Республики Армения>, - сказал он, указав на то, что чешские ученые участвуют в работах по повышению безопасности на Мецаморской АЭС. <Наши специалисты участвуют в текущих ремонтах, и это пример успешного сотрудничества>, - добавил он.

Помимо этого, Чехия также может предложить Армении высококачественные технологии, например, в сфере <умных городов>.

Он выразил удовлетворение углублением сотрудничества в области авиации. <Есть проект о производстве малых самолетов компании Balus Tech в городе Степанаван>, - добавил премьер Чехии.Также существует программа, в рамках которой возможно производство малых самолетов в городе Степанаван, Армения. после землетрясения там был построен аэропорт.

Ранее, власти Армении неоднократно обращались к теме реконструкции Степанаванского аэропорта с помощью чешских партнеров: в октябре 2021 года, когда делегация министерства территориального управления и инфраструктур Армении посетила Чешскую Республику (г. Оломоуц), в июле 2021 года, когда пресс-служба МТУИ сообщала, что заместитель министра Армен Симонян принял представителей чешской компании Balus Tech. Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили реконструкцию аэропорта Степанавана, а также вопросы организации на его территории производства малых самолетов. Армен Симонян приветствовал инициативу чешской компании, выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Стороны решили провести еще одну встречу для более подробного рассмотрения проекта чешской компании, который в случае реализации будет представлен правительству Армении. А в мае 2022 года Саносян и посол Чешской Республики в РА Бедрича Копецки обсудили в том числе данный вопрос. Тога посол Чехии высоко оценил готовность Армении к сотрудничеству с чешскими компаниями. Между тем, еще в октябре 2007 года тогдашний начальник Главного управления гражданской авиации Армении Артем Мовсесян, касаясь судьбы нефункционирующего аэропорта в армянском городе Степанаване, заявил, что он не рентабелен и на данном этапе вообще стоит вопрос целесообразности его содержания.