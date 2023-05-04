Четверг, 4 Мая 2023 17:03

АрмИнфо. Азербайджан слишком быстро забыл, что взял на себя обязательство гарантировать безопасность двустороннего движения граждан, транспортных средств и грузов по международно признанному Лачинскому коридору. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, Азербайджан также пытается игнорировать тот факт, что взял на себя ответственность за поддержание линии соприкосновения войск с Арцахом.

Арутюнян также посетовал, что и другие важные для Арцаха договоренности также не были выполнены, в том числе освобождение военнопленных, заложников и других задержанных лиц, возвращение вынужденно перемещенных граждан в родные дома.

"Азербайджан взял на себя эти обязательства, да, в обмен на прекращение войны, спасение жизней тысяч своих солдат и территорий, отошедших к нему без единого выстрела. Никакой договоренности закрыть этим документом тему международного статуса Арцаха не было. Никто не должен забывать, что конфликт возник в результате спора о статусе Арцаха, который изначально признавался всем цивилизованным миром. На международном уровне этот статус еще не определен", - напомнил Арутюнян.

Касаясь требований Азербайджана об упразднении Армии обороны Арцаха, президент НКР отметил, что своими незаконными требованиями и контрнаступательными действиями Азербайджан пытается разрушить существующую хрупкую систему безопасности Нагорного Карабаха и его народа.

"На это направлены требования разоружить Армию обороны Арцаха, а также фиктивные причины воспрепятствования ее материально-техническому обеспечению. Понятно, что настоящие цели Азербайджана совершенно другие: лишить народ Арцаха всех гарантий безопасности и заставить людей покинуть родные земли, тем самым предоставив официальному Баку возможность оккупировать Арцах без войны", - заявил глава НКР.

Президент Арцаха констатировал, что пункт 4 Трехсторонней декларации от 9 ноября опровергает азербайджанскую интерпретацию документа и четко определяет географию размещения российских миротворческих сил, а значит, и вывода армянских войск.

"Линия соприкосновения сторон и Лачинский коридор обозначены как районы дислокации миротворческих войск Российской Федерации. Иными словами, пункт 4 - это договоренность о выводе наших вооруженных сил не со всего Нагорного Карабаха, как это пытается представить Баку, а из мест дислокации российских миротворческих сил. Поскольку миротворцы не размещены вдоль всей линии соприкосновения, а также не имеют международного мандата и полномочий или возможности применять силу для выполнения своих функций, то подразделения Армии обороны Арцаха имеют право и обязаны нести боевое дежурство на линии соприкосновения", - подчеркнул Арутюнян.

Он также обратил внимание, что в заявлении нет ни слова о демилитаризации Республики Арцах и выводе собственных вооруженных сил из республики. Глава НКр обратил внимание, что Азербайджан помимо невыполнения взятых на себя Трехсторонней декларацией обязательств, продолжает агрессивные действия, начиная безудержную милитаризацию оккупированных и сданных территорий, создавая условия для дальнейших контрнаступательных действий против Арцаха и Армении.

"Кстати, стоит помнить, что почти во всех пакетах урегулирования конфликта международное сообщество оговаривало, что территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть демилитаризованы, а Азербайджан делает прямо противоположное. Поэтому, принимая во внимание, что единственным источником опасности в регионе является азербайджанская сторона, международное сообщество должно быть последовательным в недопущении новых агрессивных действий с его стороны, в том числе путем демилитаризации указанных территорий, находящихся под азербайджанским контролем", - заявил президент Арцаха.

Прекрасно понимая ограниченность возможностей миротворцев, продолжил Арутюнян, они тем не менее, должны поддерживать создание безопасных и достойных условий жизни для граждан Арцаха, в том числе уважая их право на самооборону.

По его словам, народ, находящиеся под угрозой этнической чистки, должен быть либо защищен в рамках международной концепции "Обязательство защищать', либо обеспечены средствами и возможностями для самообороны. "Каким бы сильным и опасным ни было давление, осуществляемое Азербайджаном, Арцах имеет право на самооборону, а международное сообщество обязано его защищать. Независимо от имеющихся у народа Арцаха средств и возможностей, он обязан и имеет право защищать себя ради собственного спасения. Международное сообщество также должно решить, как оно может защитить народ Арцаха, с помощью политико-дипломатических средств или путем предоставления необходимых средств для самообороны", - заявил глава Арцаха.

Касаясь утверждений азербайджанской стороны о том, что якобы использование коридора в целях экономического развития или безопасности Арцаха запрещено Трехсторонней декларацией от 9 ноября, и возможно лишь его гуманитарное использование, также как и запрещен въезд туда граждан других государств, Арутюянн обратил внимание, что в пункте 6 Трехсторонней декларации говорится о создании Лачинского коридора, который обеспечит связь Нагорного Карабаха с Арменией и который остается под контролем миротворческих сил Российской Федерации.

"В Трехсторонней декларации от 9 ноября и в других трехсторонних документах, принятых позднее, нет упоминания об ограничениях на въезд и выезд граждан, классификации ввозимых и вывозимых товаров, а также видов используемых транспортных средств. В любом случае, даже в этом случае мы всегда были готовы принять дополнительные меры по повышению уровня прозрачности грузоперевозок по Лачинскому коридору. В этих рамках мы неоднократно предлагали российской стороне установить соответствующие технические средства для улучшения их контроля. Также мы неоднократно заявляли о своей готовности принять международную миссию по установлению фактов, но все эти инициативы блокировались самим Азербайджаном", - добавил Арутюнян.

Вместе с тем он считает, что в условиях непрекращающегося агрессивного поведения Азербайджана как минимум непонятно, что внимание и речь некоторых акторов сосредоточены на чисто гуманитарных вопросах и дополнительном контроле грузоперевозок. "Это означает, что они игнорируют слона, который является единственным источником опасности во всем регионе, и ищут мышь в комнате", - сказал Арутюнян, добавив, что трехсторонним заявлением не предусмотрено присутствие азербайджанцев в Лачинском коридоре и есть обязательство не создавать там проблем.

"Четко, что режим 5-километрового Лачинского коридора, который остается под контролем российских миротворческих сил, уже исключает какое-либо азербайджанское присутствие и вмешательство там. Попытки в одностороннем порядке пересмотреть положения Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и превратить Лачинский коридор, имеющий международно признанный статус, в дорогу, контролируемую Азербайджаном и исключительно для перевозки гуманитарных грузов, не санкционированы и поэтому должны быть отвергнуты", - подчеркнул глава НКР.

В качестве выхода из сложившейся ситуации Арутюяння назвал решительную и длительную борьбу путем консолидации и эффективной реализации всех национальных возможностей. "Естественное и бесспорное право народа Арцаха на самоопределение должно, в конце концов, победить, на пути к которому просто необходимым условием является безоговорочная и непоколебимая поддержка Республики Армения и всего армянского народа. Если мы сможем проявить в этой борьбе достаточную волю и умение, хотя бы на данном этапе не допустить необратимых уступок и потерь в ущерб нашим жизненным интересам, то благодаря этому мы сможем вести длительную борьбу за защиту и свободы нашей родины, и мы постепенно получим должное международное внимание и поддержку. В конце концов, добиваются успеха только борющиеся нации, а права в этом мироустройстве не даются просто так, они зарабатываются и сохраняются в непрерывной борьбе", - резюмировал Арутюнян.