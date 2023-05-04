Четверг, 4 Мая 2023 15:07

АрмИнфо.Общественная инициатива The FUTURE ARMENIAN присоединяется к петиции движения <НЕТ этнической чистке Арцаха>, в которой международному сообществу предъявляется требование не допустить проводимую Азербайджаном против армян Арцаха политику этнической чистки и геноцида, а также обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.

В своем обращении к общественности руководство инициативы подчеркивает важность распространения информации о ситуации в Арцахе всеми возможными способами, а также привлечения внимания международного сообщества к проводимой Азербайджаном политики армянофобии. В своем заявлении организация напоминает, что 92,7% участников прошедшей 10-12 марта в Ереване Ассамблеи The Future Armenian путем голосования определили, что проблема Арцаха - это проблема 10 миллионов армян. <Ситуация в Арцахе сейчас критическая. Независимый армянский Арцах буквально находится на грани оккупации. Сегодня вовлечение каждого из нас важно как никогда. Мы призываем всех людей, сплоченных вокруг инициативы The FUTURE ARMENIAN и обескоенных судьбой армянства, присоединиться к петиции и распространять ее>, - говорится в заявлении.

Отметим, что в петиции, адресованной государствам-членам Совета Безопасности ООН; руководителям стран-членов сопредседательства Минской группы ОБСЕ: Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Российской Федерации; Президенту Российской Федерации как руководителю страны, осуществляющей в Арцахе миротворческую миссию; Премьер-министру Республики Армения как главе Правительства государства, принявшего по Декларации о независимости РА правовую и политическую ответственность в вопросе Республики Арцах, содержится требование прекратить проводимую в Арцахе Азербайджаном политику этнической чистки и геноцида и обеспечить выполнение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.

В ней, в частности, говорится, что в Арцахе в настоящее время не только серьезный гуманитарный кризис, но и Азербайджан своими действиями открыто реализует геноцидальную политику этнической чистки и лишения коренного народа Арцаха своей родины. Петицию можно подписать здесь: https://chng.it/nHrghjpx