Четверг, 4 Мая 2023 15:05

АрмИнфо. Президент Арцаха Араин Арутюнян вновь назвал абсолютно неприемлемым блокирование международно признанного Лачинского (Кашатагского) коридора, находящегося в зоне ответственности российских миротворческих сил и установку КПП там.

Он напомнил, что эта оценка была дана еще 23 апреля по итогам заседания Совбеза НКР.

"Этим шагом Азербайджана, народ Арцаха окончательно оказался заложником в азербайджанских руках и это на фоне возрастающих рисков этнических чисток. Более того, этим шагом Баку поставили под серьезную опасность дальнейшее действие Трехсторонней декларации от 9 ноября в 2020 года. Мы также обратились к сторонам Трехсторонней декларации, и особенно к Российской Федерации для начала немедленных обсуждений с целью деблокады Арцаха и ликвидации азербайджанского КПП, а также предоставления реальных гарантий безопасности народу Арцаха. Мы по-прежнему ожидаем эффективных шагов по решению проблем безопасности и гуманитарных проблем, стоящих перед народом Арцаха", - отметил Арутюнян в интервью арцахским СМИ.

При этом он назвал неприемлемым и прискорбным тот факт, что Азербайджан не только грубо нарушает положения Трехсторонней декларации, но и не выполняет, обязательные к выполнению, решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека.

"Поэтому, наше обоснованное ожидание от всех ответственных акторов международного сообщества - оказание надлежащего давления на Азербайджан для немедленного и полного выполнения упомянутых обязательств", - сказал глава Арцаха.

Касаясь выпадов президента Азербайджана в адрес арцахцев, намерения их якобы "реинтеграции" и утверждений, что нагорно-карабахский конфликт решен, Арутюнян отметил, что сегодня гораздо более востребована и желательна интеграция политического руководства Азербайджана в цивилизованный мир, политическую культуру, права человека и систему демократических ценностей. Он выразил убеждение, что этим шагом были бы решены многие вопросы в отношениях Азербайджана с соседними государствами

"Что касается азербайджано-арцахского конфликта, то президент Азербайджана третий год пытается убедить мир в том, что вопрос Нагорного Карабаха решен и что понятия "Нагорный Карабах" больше не существует. Однако да, проблема в том, что у него нет на все это согласия широкой международной общественности. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным на международном уровне, и с этим нужно считаться", - отметил глава Арцаха.

При этом Арутюнян посоветовал временами искать ответы на вопросы в истории конфликта. В этом ключе он напомнил, что после развала Советского Союза бывшая Армянская ССР, Нагорно-Карабахская Автономная область (НКАО) и Азербайджанская ССР одновременно объявили о своей независимости в соответствии с международным правом и законодательством СССР.

"Самоопределившийся Нагорный Карабах не участвовал в формировании конституции Азербайджанской Республики. Однако новообразованная Азербайджанская Республика предъявила Нагорному Карабаху необоснованные претензии. В то же время международное сообщество с самого начала зафиксировало факт разногласий по статусу Нагорного Карабаха", - сказал он, указав на чрезвычайно важное обстоятельство в этой связи.

Он обратил внимание на тот факт, что 30 января 1992 года Азербайджан, будучи признанным лишь несколькими государствами, в один день с Арменией присоединился к СБСЕ. Более того, по его словам, суверенитет этих государств был признан СБСЕ при условии, что они, в свою очередь, признают факт разногласий по поводу принадлежности Нагорного Карабаха и согласятся с тем, что вопрос о будущем статусе Нагорного Карабаха будет решаться в ходе мирной конференции, которая состоится под эгидой СБСЕ.

Арутюнян привлек внимание на тот факт, что и Армения и Азербайджан согласились с подобной постановкой вопроса, тем самым приняв международный статус Нагорного Карабаха как спорной территории и взяв на себя обязательство решить вопрос мирным путем. Однако, продолжил он, после вступления в СБСЕ Азербайджан сразу же нарушил свои международные обязательства, широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха и проиграв в ней же. "Республика Арцах (НКР) де-факто состоялась в результате победы, достигнутой в первой карабахской войне 1992-94 годов. Линия соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана получила международное признание. Арутюнян обратил внимание на тот факт, что по сей день в международных переговорах нет никаких договоренностей относительно статуса НКР и линии разграничения между НКР и Азербайджаном.

"Никаких договоренностей по статусу нет и в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, а это означает, что Нагорный Карабах по-прежнему имеет международный статус оспариваемой или спорной территории, но никогда частью Азербайджана", - сказал Арутюнян.

Он также обратил внимание на тот факт, что Азербайджан официально отказался от правопреемства Советского Азербайджана, и объявил себя правопреемником Азербайджанской Демократической Республики 1918 - 1920 годов.

"А в тот досоветский период Нагорный Карабах считался на международном уровне спорной территорией, официально признанной Лигой Наций (а Азербайджан даже не был признан в качестве государства Лигой Наций - ред.). Примечательно и то, что в то время Нагорный Карабах имел гораздо более широкие границы, а в первые годы своего существования в составе СССР даже имел общую границу с Армянской ССР. Из этих фактов возникает очень важный вопрос о том, не был ли признан факт спорного статуса и территорий Нагорного Карабаха основополагающими документами, провозглашающими независимость Азербайджана", - вопрошал Арутюнян.