Четверг, 4 Мая 2023 14:28

АрмИнфо. Перед зданием правительства РА 4 мая проходит акция родных и близких погибших военнослужащих, протестуя против вчерашних заявлений в парламенте страны премьер-министра РА Никола Пашиняна. К ним присоединились бывшие депутаты НС Заруи Постанджян и Наира Зограбян, а также лидер <Движения независимости> Эдгар Казарян.

Участники акции, держа в руках фотографии погибших военнослужащих, разбросали на земле фотографии Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян, депутатов Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор>, президента Арцаха Араика Арутюняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и других, топча их и призывая проходящих граждан сделать то же самое.

По словам Наиры Зограбян, погрязшие в крови армянского народа лица будут обязательно привлечены к ответственности. <Они окажутся перед судом армянского <Нюрнберга>. Мы пришли сюда по приглашению Никола Пашиняна. Именно он ранее говорил, что <гордые> граждане Армении имеют право приходить к зданию правительства и ногами вышибать входную дверь, что входные двери правительства отныне не являются неприкасаемыми. Мы эти двери вышибать не будем, но мы видим кордон полиции. Они готовы даже доставить сюда <Искадеры>, чтобы защитить себя>, - отметила Зограбян.

В свою очередь, Наира Меликян - мать погибшего в ходе 44-дневной войны артиллериста Айка Меликяна - отметила что нынешние власти, обслуживающие турецкие интересы, шаг за шагом ведут страну к сдаче на милость туркам.

Участники акции заявили о своем намерении провести в преддверии тройного праздника - Дня освобождения Шуши, Дня Победы в ВОВ и Дня создания Армии обороны НКР- масштабные мероприятия с требованиями об отставке премьер-министра РА. Целью этих мероприятий должно стать отстранение действующей власти до конца мая текущего года.