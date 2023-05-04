Четверг, 4 Мая 2023 14:00

АрмИнфо.Рост оборота наркотических и психотропных веществ наблюдается не только в Армении, но и во всем мире. Об этом 4 мая журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

Он отметил, что этот рост, в первую очередь, связан с увеличением площадей плантаций во всем мире. Что касается Армении, то, как

заметил Минасян, показатели роста оборота наркотических и психотропных веществ обусловлены экономикой и туризмом, резкий рост которых привел к увеличению рисков. <Это нормально. Вы знаете, что у нас создано Министерство внутренних дел, развивающуюся Патрульную службу, усилиями которых очень быстро и эффективно проблема будет решена>, - отметил министр.

Отметим, что согласно данным генеральной прокуратуры РА, в 2022 году незаконный оборот наркотиков страны увеличился на 76,3%, достигнув 1717 случаев (из них 985 - в Ереване) против 974 годом ранее. При этом, раскрываемость по данному виду преступлению снизилась до 37,9% против 59,1% годом ранее.

В то же время, согласно данным МВД республики, только за первые три месяца текущего года в Армении зафиксировано больше случаев незаконного сбыта наркотиков, чем за весь прошлый год. В первом квартале 2023 года правоохранительными органами Армении выявлен 981 такой случай, 551 из них связан с незаконным сбытом непосредственно наркотиков.