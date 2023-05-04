Четверг, 4 Мая 2023 13:17

АрмИнфо. В рамках Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 4 мая в Анкаре встретился с председателем Парламента Сербии Владимиром Орличем.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, Ален Симонян выразил коллеге соболезнования в связи с трагическим инцидентом, унесшим вчера в Белграде жизни молодых людей.

Стороны констатировали теплые дружеские отношения между Арменией и Сербией, подчеркнув важность постоянного и эффективного развития двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Председатель НС РА подчеркнул необходимость двустороннего межпарламентского сотрудничества, отметив активный диалог между законодательными органами и роль парламентских групп дружбы.

Партнеры выразили удовлетворение сотрудничеством в рамках международных организаций. <Я считаю, что эффективное взаимодействие наших делегаций на таких площадках позволит всем нам найти решения сложных для нас вопросов>, - сказал Ален Симонян.

Сербский партнер выразил признательность за поддержание содержательных партнерских отношений, которые проявляются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся безопасности региона Южного Кавказа. Спикер Национального Собрания РА указал на продолжающуюся

воинственную риторику и максималистскую позицию властей Азербайджана, а также на продолжающиеся агрессивные действия против суверенитета Армении и проживающих в Нагорном Карабахе армян. Ален Симонян представил хронологию послевоенной ситуации, подчеркнув, что роль гражданской наблюдательной миссии ЕС важна в контексте крайне нестабильной ситуации в регионе.

Ален Симонян подтвердил подходы Армении к статусу Косово.

Сербский партнер отметил, что мир является важной ценностью для его страны, а затрачиваемая энергия и усилия, вкладываемые в поддержание мира, стали ежедневной формулой. Он отметил, что миролюбие является основной предпосылкой, характеризующей Армению и Сербию, на основе которой следует продолжать сотрудничество.

В завершение встречи председатель НС РА пригласил своего коллегу с официальным визитом в Армению.