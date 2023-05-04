Четверг, 4 Мая 2023 13:15

АрмИнфо.2 мая на Кипре состоялось совместное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием РА и Палатой представителей Республики Кипр. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Национального Собрания РА.

В ходе заседания, отметил источник, обсуждены перспективы сотрудничества между парламентами двух государств. Кипрские партнеры выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Республику Армения на различных межпарламентских площадках.

Руководитель фракции НС "Гражданский договор" Аайк Конджорян как председатель комиссии пригласил коллег из Кипра посетить Армению и организовать следующее заседание комиссии в Ереване.