Четверг, 4 Мая 2023 12:47

АрмИнфо.Строго осуждаем заявление, сделанное 2 мая председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана о том, что армянские монахи должны покинуть монастырь Дадиванк, поскольку он якобы принадлежит Кавказской Албании и рано или поздно будет управляться албано-удинской религиозной общиной. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР добавили, что это заявление главы госоргана АР является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года и в очередной раз доказывает, что власти Азербайджана спланированными действиями шаг за шагом осуществляют последовательную политику деарменизации Арцаха, уничтожения и присвоения армянского историко-культурного и религиозного наследия Арцаха.

"В этом контексте считаем необходимым напомнить, что с ноября 2020г. Дадиванк находится под контролем миротворцев РФ, которые призваны обеспечить беспрепятственное и безопасное посещение гражданами святилища. Более того, ЮНЕСКО, как всемирная ведущая специализированная организация, многократно подчеркивало, что историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для реализации политических целей, и призвало все члены-государства уважать этот принцип во всем мире", - подчеркнули в МИД НКР.

Вместе с тем в Министерстве напомнили, что в результате войны 2020 года и оккупации территорий Арцаха под контроль Азербайджана перешли около 1,5 тысячи армянских историко-культурных и религиозных памятников, в том числе монастыри, церкви, хачкары, археологические места, крепости, святилища и т.д.

"В ходе 44-дневной агрессии вооруженные силы Азербайджана намеренно подвергали обстрелу, уничтожали или оскверняли многочисленные памятники и святилища, а сразу после войны высшее руководство Азербайджана инициировало политику <албанизации> армянского исторического и религиозного наследия, пытаясь стереть все следы армянского тысячелетнего присутствия в Арцахе, а также, продвигая ложные исторические тезисы, оправдать уничтожение или искажение идентичности армянских памятников. В частности, в 2021г. во время посещения села Цакури Гадрутского района президент Азербайджана Ильхам Алиев, указывая на армянские надписи церкви Святой Богородицы монастыря Цахкаванк (XII в.), отметил, что они ложные, и лично приказал стереть эти надписи. Позднее в Азербайджане даже была создана рабочая группа "специалистов по албанской истории и архитектуре", целью которой было с так называемых "албанских храмов" стереть "фальшивые следы, оставленные армянами".

Яркими примерами азербайджанского вандализма являются бомбардировка во время войны церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, а впоследствии искажение под предлогом реставрации облика храма, уничтожение в этом же городе церкви св. Иоанна Крестителя (Канач Жам), полное разрушение армянской церкви Святой Богородицы в Мехакаване и т.д.", - констатировал в МИД НКР.

Официальный Степанакерт констатировал, что все эти случаи вандализма, а также последовательная политика Азербайджана по отказу в доступе миссии ЮНЕСКО для оценки состояния культурных объектов и памятников на оккупированных территориях Арцаха и их сохранения свидетельствуют о том, что армянские историко-культурные и религиозные памятники на захваченных территориях Арцаха находятся под угрозой: они либо подвергаются видоизменению, либо уничтожаются в результате проводимой Азербайджаном армяноненавистнической государственной политики.

"Таким образом, Азербайджан, всячески стараясь вытеснить арцахцев с их исторической родины, проводит против Арцаха политику не только этнической чистки, но и культурного геноцида.

Вновь обращаемся ко всему международному сообществу, ко всем соответствующим международным структурам, и в первую очередь - к ЮНЕСКО, с призывом предпринять срочные и действенные шаги по обеспечению доступа международных миссий и соответствующих экспертов на оккупированные территории Арцаха с целью оценить состояние и взять под международную защиту армянские историко-культурные объекты и памятники, оказавшиеся под контролем Азербайджана", - резюмировали в МИД НКР.