Четверг, 4 Мая 2023 12:26

АрмИнфо. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал последний инцидент в армяно-турецких отношениях, связанный с закрытие турецкого воздушного пространства для армянских самолетов.

"В Армении поставили памятник людям, покаравшим в своё время организаторов геноцида армян в Турции, более чем столетней давности, в ходе которого было уничтожено с крайней жестокостью от 600 тысяч до более чем полутора миллиона человек, большей частью безоружного гражданского населения, включая стариков, женщин и детей. Несколько человек из числа главных виновников этого преступления против человечности, ничем не отличающегося от Холокоста и геноцида цыган в гитлеровском Третьем рейхе, были убиты уцелевшими мстителями, понять мотивы действий которых несложно", - отметил российский эксперт. Приведе параллели между ними и Самуилом Шварцбундом, который в 1927 году убил в Париже Симона Петлюру, мстя за жертв еврейских погромов. В этом ключе он напомнил, что французский суд его оправдал.

По его словам, разницы в исторической ситуации никакой, разве что результат разный.

Сатановский в это ключе обратил внимание на любопытную тенденцию. "Холокост мировое сообщество, включая нынешнее руководство Германии, признаёт и не оправдывает - по крайней мере, публично. Даже сегодня, на фоне стремительного роста в Европе нацизма нового типа, построенного вокруг истеричной русофобии и демонстративной поддержки необандеровского нацистского режима на Украине, мало кто пытается утверждать, что его не было, а если что-то с евреями в войну и происходило, то они "сами виноваты". В отношении геноцида цыган настроения не столь однозначны - никому в целом мире, похоже, цыгане несимпатичны и неинтересны и сочувствие их жертвам минимально. С армянами всё много сложнее", - продолжил он.

Востоковед констатировал, что там, где армян много и эти общины влиятельны, геноцид армян признают, как во Франции, ряде штатов США или России.

"Что до Турции, там геноцида армян (и понтийских греков, о которых вообще никто не вспоминает) не признают категорически и на любое напоминание о нём реагируют крайне резко. Вполне понятно, если вспомнить, что современное турецкое государство было создано именно теми людьми, которые этот геноцид организовали. Соответственно, во всех тех странах, на которые Турция серьёзно влияет или намерена включить их в сферу своего влияния, как ряд постсоветских республик, в первую очередь с тюркским населением, турецкая точка зрения на геноцид армян преобладает. Ничего личного, просто бизнес руководства", - отметил эксперт.

Вместе с тем он напомнил, что в ответ на открытие памятника мстителям организаторам геноцида армян на территории Армении, Анкара перекрыла своё воздушное пространство для самолётов армянских авиакомпаний.

"Более чем понятно перед выборами, на которых действующие власти будут опираться, помимо прочего, на националистов, являющихся основными союзниками Эрдогана. С Соединёнными Штатами и Евросоюзом у него отношения и так испорчены, на их реакцию ему плевать. Что до Армении - во главе этой страны Пашинян - человек крайне гибкий, проамериканский и, как теперь принято говорить, многовекторный. Карабах он уже сдал с потрохами. Отношения с Россией пытается обнулить. Сдаст и память о геноциде армян - куда денется. Ну, армяне же его и избрали...", - резюмировал Сатановский.