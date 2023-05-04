Четверг, 4 Мая 2023 12:18

АрмИнфо. В непосредственным подчинением Главного управления Уголовной полиции РА будет созданы региональные отделы уголовной полиции, которые будут заняты раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, их оперативным предотвращением и обнаружением находящихся в розыске лиц. Соответствующие изменения в закон <О полиции> были одобрены правительством Армении 4 мая.

Как указал глава МВД Ваге Казарян, после формирования региональных отделов существующие областные отделения будут расформированы. Оперуполномоченные будут называться уголовными полицейскими.

С целью оперативного пополнения кадрового состава планируется внедрение образовательной программы единоразовой квалификации. В ней могут принять участие граждане со степенью бакалавра и действующие сотрудники полиции. Затем будет введено требование о наличии стажа службы в Патрульной службе и получения среднеспециального образования посредством специальной программы.