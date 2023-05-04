Четверг, 4 Мая 2023 12:16

АрмИнфо.На песенном конкурсе <Евровидение 2023> представительница Армении Brunette (Элен Еремян) выступит с песней <Future Lover> под вторым номером во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.

В этом году конкурс будет проведен в Великобритании, хотя победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra. Из-за военных действий в Украине местом проведения "Евровидения-2023" был выбран Ливерпуль. Первый полуфинал пройдет 9 мая, финал - 13 мая.

Слоган конкурса в 2023 году - "United By Music" (объединенные музыкой), а в основе логотипа - эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).

В качестве ведущих предстанут Ханна Уэддингхэм - британская певица и актриса, Алеша Диксон - британская телеведущая и певица, Юлия Санина

- украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss и Грэм Нортон - ирландский теле- и радиоведущий, комик, ведущий популярного "Шоу Грэма Нортона" на BBC One.

В общей сложности, в 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна- победительница прошлого года (Украина). Россия и Беларусь в этом году не будут приниматьучастие в конкурсе.

Отметим, что согласно опросу Wiwiblogs , исполнительница из Армении Brunette признана любимицей фанатов. За армянскую певицу проголосовали 25,98% респондентов. На второй позиции оказалась участница от Швеции - певица Loreen (13,5% голосов), а на третьем - певица La Zarra из Франции (8,48%).

Напомним, что в конкурсе Евровидение - 2022 Армению представляла певица Роза Линн, которая заняла по итогам голосования заняла 20 место, набрав 61 балл. Лучший результат Армения показала в 2004 и 2008гг., благодаря исполнителям - Сирушо и Aram MP3, которые заняли 4 место.