Четверг, 4 Мая 2023 12:15

АрмИнфо.В Армении планируют вернуться к системе индивидуального лицензирования медицинских работников. Правительство Армении 4 мая одобрило проект решения о внесении изменений и дополнений в Закон <О медицинской помощи и обслуживании населения> и смежные законы.

По словам главы Минздрава Анаит Аванесян, лицензирование врачей в 2001 году было отменено. В настоящее время лицензию на оказание медицинской помощи и услуг получают медицинские учреждения

Как говорится в пояснении к документу, законопроектом предлагается дополнить закон новыми понятиями (индивидуальная лицензия и переходная индивидуальная лицензия).

Индивидуальная лицензия будет выдаваться старшим медицинским работникам, на основании которой последние осуществляют профессиональную деятельность самостоятельно, а переходная индивидуальная лицензия выдается лицам, обучающимся в клинической ординатуре (клинической резидентуре) и учреждениях, осуществляющих военно-медицинскую последипломную подготовку. Причем последний предоставляется на основании документа об окончании (диплома государственного образца) высшего учебного заведения, в результате сдачи централизованного экзамена. В результате введения переходной индивидуальной лицензии клинический ординатор (клинический резидент), лицо, обучающееся в военно-медицинских учреждениях последипломного образования, получает возможность оказания определенного объема медицинской помощи и услуг под наблюдением врача и зарегистрироваться работником медицинского учреждения и получать за это оплату, что в настоящее время невозможно.

В проекте четко определены основания прекращения и приостановления действия лицензий, а также определение порядка предоставления последних, условия и требования к последним, порядок прекращения и приостановления действия, порядок переоформления, а также как их формы, так и порядок проведения централизованной экспертизы лицензирования остаются за уполномоченным органом.

Проектом предусмотрено, что после завершения последипломного образования клинические ординаторы (клинические резидентуры), лица, обучающиеся в военно-медицинских учреждениях послевузовского образования, проходят централизованную профессиональную экспертизу, по результатам которой переходная индивидуальная лицензия заменяется индивидуальной лицензией.

Ординаторы будут лицензироваться с 1 января 2024 года, с 1 января 2026 года система начнет действовать полностью. Индивидуальная лицензия выдается сроком на 5 лет с возможностью продления (или отзыва при допущении серьезной врачебной ошибки или нарушении норм врачебной этики) на каждом пятилетнем этапе.