Четверг, 4 Мая 2023 12:15

АрмИнфо. Вашингтон верит, что мир между Арменией и Азербайджаном возможен. Об этом в ходе брифинга 3 мая заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Вендат Патель, касаясь нормализации армяно- азербайджанских отношений.

"Мы считаем, что военного решения этой проблемы нет. Мы считаем, что прямой диалог посредством дипломатии является неотъемлемым путем для движения вперед. И именно поэтому мы очень рады принять этих двух министров иностранных дел в Институте дипломатической службы для участия в этих очень важных дискуссиях", - сказал представитель Госдепа США.

Вместе с тем он отказался давать какие-то оценки проходящим в Вашингтоне переговорам глав МИД Армении и Азербайджана, отметив, что не желает забегать вперед.

"Я еще раз повторю, что мы по-прежнему привержены содействию мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к достижению прочного мира, и мы считаем, что это возможно между этими двумя странами. Как я уже сказал, у госсекретаря Блинкена была возможность присоединиться к открытию пленарного заседания, а также поприветствовать министров иностранных дел на ужине накануне вечером. Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно продолжает активно участвовать в этом процессе, но я не хочу заранее опережать процесс, поскольку он продолжается", - подытожил Патель.

Отметим, что согласно Госдепу США, что сегодня в 13:45 (21:45 по Еревану) госсекретарь Блинкен примет участие в заключительном заседании переговоров Мирзоян-Байрамов по мирному договору в Вашингтоне