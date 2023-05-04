Четверг, 4 Мая 2023 12:14

АрмИнфо.Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 13 человек, которые обвиняются в квартирных кражах, кражах со взломом и групповых нападениях. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, группа преступников обвиняется по 155 эпизодам.

В результате проведенных мероприятий было уточнено, что в период с 2019 по 2022 годы группа с внедрением технических средств незаконно получила доступ к торговым залам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, осуществив многочисленные случаи краж. Группа также грабила квартиры граждан, совершив преступления по свыше 100 эпизодам, а также одно ограбление с нападением. Решением надзирающего прокурора в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела. Предварительное расследование завершено, уголовное дело направлено надзирающему прокурору с ходатайством о направлении дела в суд с обвинительным актом.