Четверг, 4 Мая 2023 12:13

АрмИнфо. Решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе и вокруг него, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем <на земле>. Об этом в интервью <Известиям> заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина в свое время удалось погасить горячий конфликт. В заявлении лидеров

России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года как раз речь идет о прекращении огня и начале движения к армяно-азербайджанской нормализации и о развертывании миротворческого контингента. <Речь о том, чтобы путем диалога продвигаться по четырем основным направлениям: разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, диалог с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, делимитация границы между двумя странами и налаживание связей по общественной и парламентской линии, без которых сложно говорить о полноценной нормализации двусторонних отношений. Основные элементы урегулирования, а именно прекращение огня и формулирование ключевых направлений движения к армяно-азербайджанской нормализации, все эти принципы были сформулированы и начали реализовываться исключительно благодаря посреднической миссии России и ее президента. Это само по себе уже серьезное достижение>, - отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что по четырем направлениям Россия все эти годы старалась предпринимать конкретные практические усилия, по каждому из них наработаны серьезный потенциал и основы для дальнейшего продвижения. <Понятно, что решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе и вокруг него, если реально смотреть на вещи, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем <на земле>>, - подчеркнул Михаил Галузин.