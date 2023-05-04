Четверг, 4 Мая 2023 02:56

АрмИнфо.1-2 мая 2023 года в Дохе, Катар, под эгидой Генерального секретаря ООН состоялась встреча специальных представителей по Афганистану. На встрече также принимал участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Туркменскую сторону на встрече представил заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о текущей военно-политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане.

Руководитель туркменской делегации отметил о последовательной деятельности Туркменистана по оказанию помощи афганскому народу, на основе принципов добрососедства и гуманизма, которая была инициирована Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана и сегодня продолжается Президентом Туркменистана.

Также было подчёркнуто о реализации туркменской стороной на основе политики нейтралитета Туркменистана крупных проектов, направленных на развитие экономики соседней страны – ТАПИ, ТАП, железной дороги.

Участники встречи выразили общее мнение о необходимости проведения регулярных встреч под эгидой ООН, которые будут способствовать нормализации ситуации в Афганистане.

2 мая текущего года в рамках участия во встрече специальных представителей по Афганистану, делегация Туркменистана провела переговоры с помощником Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халедом Хиари.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Было подчёркнуто, что дальнейшее продолжение Туркменистаном торгово-экономического партнёрства с соседней страной, осуществление крупных экономических проектов, а также предоставление афганскому народу гуманитарной помощи, имеет важное значение в развитии экономики Афганистана.

Х.Хиари, в свою очередь, особо подчеркнул целенаправленную деятельность Туркменистана по обеспечению мира и безопасности, а также устойчивого развития в регионе.