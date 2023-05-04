Четверг, 4 Мая 2023 02:46

АрмИнфо. В последние дни в Армении стал популярным лозунг <11 золотых медалей за 8 дней>. Об этом 3 мая, принимая спортсменов, выигравших чемпионаты мира и Европы по тяжелой атлетике, гимнастике и борьбе самбо, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, слова которого приводит пресс-служба правительства РА.

Никол Пашинян отметил, что в стране создается спортивная инфраструктура. <Надеюсь, что строительство спортивной школы имени Артура Алексаняна будет завершено в запланированные сроки. У меня была возможность побывать в Армавирской области и увидеть строительные работы спортивной школы тяжелой атлетики имени Симона Мартиросяна, где пообещали, что строительство будет завершено в срок. Я хочу напомнить об обещании, что в нашей стране будет построена спортивная школа имени каждого олимпийского чемпиона, оно в силе>, - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что в отдельных случаях будут принимать и индивидуальные решения. В частности, принято решение о строительстве школы борьбы имени Романа и Малхаса Амояна, которая будет возведена в крупнейшем езидском поселке, расширенной общине Алагяз. <Я уже дал поручение провести проектные работы. Здесь я должен обратиться ко всем вам с общей просьбой использовать этот процесс для создания спортивной инфраструктуры в регионах. Конечно, хорошо, что все три наши спортивные школы находятся в областях: Ширакской, Армавирской, а теперь и третья, Арагацотнской. Кстати, мы также договорились, что если Артур Алексанян, например, во второй раз станет олимпийским чемпионом, мы построим еще одну спортивную школу его имени, например, в Капане или Горисе>, - подчеркнул премьер-министр.

Премьер посчитал важным осуществить этот процесс не только в Ереване, но и в регионах. <В конце концов не будем забывать, какие у нас цели. Одна из целей, конечно, подчеркнуть успех и подвиг наших спортсменов, вторая - создать спортивную инфраструктуру, третья - поставить развитие спорта в нашей стране на стратегическую основу>, - подчеркнул глава правительства.