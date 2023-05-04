Четверг, 4 Мая 2023 02:45

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян будет только рад, если в столице Молдовы 1 июня удастся подписать документ с Азербайджаном. Об этом он заявил 3 мая с трибуны Национального Собрания РА, комментируя вопрос депутата НС от

оппозиционной фракции <Армения> Гегама Манукяна о том, что обсуждают в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам премьер-министра, в Вашингтоне обсуждается все то, о чем говорилось с трибуны НС РА, а именно, на столе переговоров имеется

документ, с которым могла ознакомиться и оппозиция, но отказалась сделать это. <Как я уже говорил, если на столе появится документ, и мы будем думать о том, подписывать его или нет, то это станет хорошей новостью, а не плохой. Сейчас я воздержусь от комментариев, поскольку там идут обсуждения, и мои заявления могут повлиять на ход переговоров", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что дал поручение вести переговоры свободно, но в пределах озвученной политической линии властей Армении. Вместе с тем, Пашинян добавил, что не может дать четких ответов по поводу формулировок и содержания текста, поскольку переговорный процесс продолжается. После завершения переговоров он сможет ответить на все вопросы.

Отметим, что на 1 июня в Кишиневе запланирована встреча Европейского политического сообщества, в которой примут участие

лидеры 47 стран.