Среда, 3 Мая 2023 19:07

АрмИнфо. В Армении есть необходимость в возвращении к модели патриотизма. Об этом 3 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Тадевоса Аветисяна.

Депутат, в частности, поднял вопрос о цене, которую Армения должна будет заплатить за разблокирование коммуникаций, если из-за открытия памятника героям операции <Немезис> в Ереване Турция закрывает свое воздушное пространство.

В ответ премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Армения периодически сталкивается с проблемами на КПП, которые то открываются, то закрываются для экспорта продукции армянских производителей. <Если Армении закрывают дороги, то это проблема Армении, а не тех, кто их закрывает, и необходима социально­психологическая рефлексия на тему патриотизма. Премьер напомнил, что нынешняя ситуация не нова, в свое время возникли проблемы с установкой в Ереване памятника Гарегину Нжде.

Как отметил Пашинян, идея установки памятника героям операции "Немезис" обсуждалась в конце 2020 г. - начале 2021 г. И если бы власти чинили препятствия, то их обвинили бы в предательстве. Глава правительства считает, что Армения почти никогда не руководствовалась своими экономическими интересами, она всегда руководствовалась эмоциями. <Армяне - эмоциональный народ, пришло время стать государственным народом. Это - сложный, но необходимый процесс. Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой. А от направления в свою очередь зависит ее государственность>, - сказал премьер-министр РА.