Среда, 3 Мая 2023 18:31

АрмИнфо. Правительство Армении в отношении беженцев из Азербайджана приняло целый ряд серьезных решений. Об этом 3 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вилена Габриеляна.

Депутат напомнил, что на днях в Ереване состоялся форум, посвященный проблемам беженцам. На этом форуме была принята декларация, в которой упоминаются права 100 тысяч беженцев из Азербайджана. В частности, отмечается, что беженцы имеют право на добровольное возвращение на родину. Габриелян подчеркнул, что он говорит об этом как человек, родившийся в Баку, чьей семье пришлось бежать под угрозой смерти.

Как отметил премьер-министр РА, для решения поднятого вопроса имеются проблемы институционального характера. Он высказался за проведение в ближайшее время рабочей встречи членов правительства, депутатов Национального Собрания и представителей гражданского общества для детального обсуждения имеющихся проблем.

Пашинян заметил, что требования бывших жителей Азербайджана, ставших беженцами в результате погромов в Сумгаите, Баку и в других городах вполне легитимно. <Та же проблема имеется и в Нагорном Карабахе, свидетельством чему является трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года>, - подчеркнул глава правительства, добавив, что вопрос достаточно объемный и требует дополнительных исследований.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом вопросе не следует сбрасывать со счетов и вопрос о правах человека. В 7-ом пункте трехстороннего заявления прямо говорится о необходимости возвращения беженцев в Нагорный Карабах и окрестные населенные пункты под патронажем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но это право соотечественников, продолжил премьер, до сих пор не реализовано. Более того, опустошенные армянские села заселяются азербайджанцами. По сути, идет процесс экспроприации имущества жителей армянских населенных пунктов.