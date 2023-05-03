Среда, 3 Мая 2023 18:29

АрмИнфо. На данный момент экстрадиция пересекших границу Армении азербайджанцев не допускается, заявила 3 мая в беседе с журналистами генпрокурор РА Анна Вардапетян.

По ее словам, уголовное производство в отношении одного из двух азербайджанских военнослужащих, незаконно пересекших границу Армении, завершено и дело направлено в суд. Следствие в отношении другого гражданина Азербайджана продолжается - он обвиняется в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, ему также инкриминируются контрабанда оружия, незаконное пересечение границы и ношение оружия в Армении.

<На этапе досудебного производства экстрадиция не предполагается и не допускается. Она осуществляются только в условиях вступивших в законную силу судебных актов в отношении осужденных. Экстрадиция регулируется рядом конвенций, в случае с Азербайджаном - это Московская конвенция 1998 г. и Страсбургская конвенция>, - сказала Вардапетян.

На вопрос о том, может ли быть применена экстрадиция в обмен на возвращение армянских пленных из Азербайджана, генпрокурор ответила, что вопрос вне ее компетенции.

Согласно оборонному ведомству РА, 10 апреля в интервале с 01:00 до 02:00 часов, на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. 13 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий