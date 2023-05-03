Среда, 3 Мая 2023 18:28

АрмИнфо. Если Армения не хочет мира, то мира не будет, но мы не теряем надежды. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя проходящие в Вашингтоне переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.

Так, выступая в среду перед участниками международной конференции в оккупированном Шуши, он отметил, что "последние действия Еревана свидетельствуют о том, что Армения вновь пытается затянуть процесс в надежде на какое-то чудо". Однако, он не пояснил о каких действиях идет речь, принимая во внимание тот факт, что в последнее время действия исходят лишь от Азербайджан и то только, и только агрессивного характера.

Затем, Алиев заверил, что заключение мира в интересах Армении, чтобы она якобы получила возможность "развиваться и нормально жить".

"Если Армения вновь откажется от мирного соглашения, то это будет их выбором. Мы предложили им четыре варианта мирного соглашения, и они нам вернули их со своими комментариями. На последний наш вариант они не отвечают более 40 дней, но за неделю до встречи в Вашингтоне прислали свою версию, суть которой это опять территориальные претензии к Азербайджану. Официальный Баку много раз и везде заявлял, что мирное урегулирование возможно на основе двух принципов: первое это нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, второе это налаживания контактов официального Баку с армянским населением Нагорного Карабаха", - добавил Алиев, правда не рассказал, о каких контактах может идти речь в условиях практически 5- месячной осады Арцаха и его населения, и постоянного террора.

"Поэтому, любая попытка включить "несуществующую" Нагорно-Карабахскую Республику в текст мирного договора контрпродуктивна", - сказал Алиев, выразив надежду, что армянская сторона будет конструктивна.

"Если нет, то Баку не будет принимать какие-либо другие меры, кроме дипломатических", подчеркнул Алиев, добавив, что на практике это будет означать "еще большую изоляцию Армении, которая будет жить в этой новой геополитической реальности".

Он также сообщил, что Азербайджан поддерживает сотрудничество с НАТО через Турцию и с Евросоюзом, не смотря на отсутствие соглашений с этими двумя структурами.

"Мы не подписали соглашение об Ассоциации с ЕС, но это не значит, что мы не хотим соглашения с Евросоюзом. Предлагаемый документ это не соглашение, а инструкции/ Мы за развитие двусторонних связей и сотрудничества со странами НАТО и членами ЕС. Договоры о стратегическом партнерстве имеют большую ценность, нежели просто Соглашение об ассоциации ", - сказал он, передает Туран.