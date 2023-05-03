Среда, 3 Мая 2023 17:11

АрмИнфо.Грузия не участвует в учениях НАТО "Защитнике Европы 23", стартовавших 22 апреля.

Согласно информации, на сайте Министерства обороны США, Грузия изначально была в списке участников, но позже этот список был удален с официального сайта.

На днях, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в ответ на вопрос касательно участия сказал, что в этом году Грузия участвует в 20 международных учениях, однако, возможно, она не сможет участвовать в конкретных учениях, поскольку это может быть связано с расходами или материально-техническими трудностями, что "ничего не меняет".

"Рекордное количество наших учений было в прошлом году, когда мы провели 6 международных учений в Грузии. Цифры нашего участия за рубежом также рекордно высоки", - сказал он, добавив, что спекулировать на этом бесперспективно.

А накануне вечером грузинское оборонное ведомство отреагировало на распространенную в СМИ информацию о неучастии Грузии в учениях и отметило, что упомянутая необъективная информация, к сожалению, является очередной провокацией в адрес Министерства обороны.

"Мы разъясняем общественности, что Силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения своей боеспособности", - отметили ведомстве.

При этом в Министерстве заявили, что участие Грузии в "Защитнике 2023" "исходя из целей и задач Сил обороны, посредством активного общения с нашим основным стратегическим партнером и его рекомендации, было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые учитывают вышеуказанные задачи, в том числе повышение боевой готовности, повышение оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков".

Напомним, что вышеуказанные многонациональные учения стартовали 22 апреля и продлятся до 23 июня включительно. В учениях принимают

участие более 7 800 военнослужащих США и 15 000 солдат из более чем 20 стран-союзников и партнеров. В этом году Грузия не участвует в учениях. Соединенные Штаты Америки проводили военные учения "Защитник Европы" последние четыре года, но Грузия приняла участие только в 2021 году.

Цель учений, организованных Европейским командованием США - усиление готовности и оперативной совместимости между союзниками и партнерами США и НАТО. Учения проводятся армией США в Европе и Африке, и их главная цель - продемонстрировать способность ВС США быстро перебрасывать боеспособные войска и технику и таким образом сдерживать потенциальных агрессоров в Европе и защищать континент от возможных атак. Кроме того, учения подчеркивают готовность европейских стран увеличить возможности, масштабы и оперативную совместимость своих вооруженных сил.

Добавим также, что в последнее дни в Грузии проходят многотысячные протестные акции с требованием сохранения политики неприсоединения и нейтралитета на фоне глобальных геополитических процессов.