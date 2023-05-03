Среда, 3 Мая 2023 17:07

АрмИнфо.Антикоррупционный суд принял к производству дело в отношении бывшего министра обороны, главы парламентской фракции <Айастан> Сейрана Оганяна, экс-командира 3-го армейского корпуса ВС Армении, генерал- майора Григория Хачатурова и еще 11 лиц. Об этом сообщает Тг-канал Судебный системы.

28 апреля сообщалось, что уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц (с пометкой <Конфиденциально>) было передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением. Как сообщала гепрокуратура, в рамках производства, расследуемого Следственным департаментом СНБ РА, Сейран Оганян обиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Экс-глава Государственного комитета кадастра Манук Варданян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия, бывший командир N-ской воинской части Министерства обороны Армении Григорий Хачатуров - в отмывании денег в особо крупных размерах и с использованием должностного положения, директор компании <Мостон Инжиниринг> Давид Галстян - в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинения, в рамках данного уголовного производства, предъявлены также другим 9 лицам.