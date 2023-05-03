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АрмИнфо.Антикоррупционный суд принял к производству дело в отношении бывшего министра обороны, главы парламентской фракции <Айастан> Сейрана Оганяна, экс-командира 3-го армейского корпуса ВС Армении, генерал- майора Григория Хачатурова и еще 11 лиц. Об этом сообщает Тг-канал Судебный системы.
28 апреля сообщалось, что уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц (с пометкой <Конфиденциально>) было передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением. Как сообщала гепрокуратура, в рамках производства, расследуемого Следственным департаментом СНБ РА, Сейран Оганян обиняется в растрате имущества в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия. Экс-глава Государственного комитета кадастра Манук Варданян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия, бывший командир N-ской воинской части Министерства обороны Армении Григорий Хачатуров - в отмывании денег в особо крупных размерах и с использованием должностного положения, директор компании <Мостон Инжиниринг> Давид Галстян - в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинения, в рамках данного уголовного производства, предъявлены также другим 9 лицам.
|Премьер-министр РА: Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой
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|Премьер-министр РА: та система, которая должна была обеспечить безопасность и стабильность в регионе, сегодня не действует
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|Грузия не принимает участия в учениях НАТО "Защитнике Европы 23"
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|Глава МИД Арцаха и руководитель региона О-де-Франс Франции подписали совместное заявление
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|Армения на две позиции улучшила свои показатели и заняла 49 строчку в рейтинге свободы СМИ - 2023 по версии "Репортеры без границ"
|Генпрокурор: основная часть преступлений в ВС страны связана с неуставными отношениями
|Глава МИД Турции рассказал о причинах закрытия воздушного пространства страны для армянских самолетов
|Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
|Преобладающее большинство респондентов в Армении не доверят ни одному политдеятелю в стране и не довольны работой правительства
|Одной из ключевых проблем в сфере уголовного судопроизводства продолжает оставаться затягивание рассмотрения дел - генпрокуратура
|Опрос: Преобладающее большинство респондентов в Армении считают неправильным вектор развития страны
|Большинство респондентов в Армении назвали Россию ключевым экономическим партнером, Францию - политическим, а Иран - по безопасности
|Правящая партия Армении создаст молодежное крыло
|Глава комиссии НС РА рассказала своим европейским партнерам о ситуации в Армении
|Рубен Варданян: Азербайджан своими действиями выкидывает Россию с Южного Кавказа
|Опрос: Подавляющая часть релокантов связывает с Арменией долгосрочные планы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|В Армении предложено на шесть месяцев продлить сроки действия комиссии НС по изучению обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе
|В Кремле назвали безальтернативными трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении
|Что обсуждают в Вашингтоне армянская и азербайджанская стороны? Поясняет депутат НС РА
|На столе переговоров - решение, по которому Арцах окажется в составе Азербайджана: Мамиджанян
|В Азербайджане вновь вспомнили про Дадиванк и грозятся изгнать оттуда армянских священников
|Обсуждены вопросы сотрудничества Tуркменистана в области транспортной дипломатии
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|ХХ юбилейный <Золотой абрикос> в этом году откроется 9 июля
|Госдеп: Среди многих вопросов, обсуждаемых между Баку и Ереваном в Вашингтоне - права и безопасность национальных меньшинств
|Решения премьер-министра о назначении на должность представителей общественной службы вступают в силу после публикации на сайте правительства
|Димаш Кудайберген провел встречу со своими фанатами в Ереване
|Депутат: В киноиндустрии Армении будет внедрен институт кешбэка
|Министр: процесс укрупнения вузов Армении начнется в ближайшее время
|Министр МОНКС: В сфере науки будет внедрена единая информационная система управления
|В Кёльне состоялась международная конференция "Христианская культура Арцаха, находящаяся под угрозой исчезновения"
|Семнадцать представителей США присоединились к Адаму Шиффу в призыве к министру торговли заблокировать продажу винтовок Азербайджану
|В ближайшие два дня дожди в Армении не прекратятся
|Нерсисян: Народ Республики Арцах ждет восстановления режима Лачинского коридора и исключительно под контролем РМК
|Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира, считает госсекретарь США
|Армения поддержала резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины
|Оппозиционер: за спиной армянского народа происходят процессы, которые угрожают безопасности Армении и Арцаха
|Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности Арцаха
|В МИД Армении рассказали о повестке переговоров Мирзоян-Байрамов-Блинкен в Вашингтоне
|Католикос всех армян принял членов инициативы по защите прав Григория Хачатурова
|Азербайджанцы возле Шуши на 14 часов задержали машины миротворцев, доставлявших гуманитарные грузы
|Спецпредставитель по переговорам с Турцией командирован в Вашингтон
|Арарат Мирзоян в Вашингтоне обсудит нормализацию отношений с Азербайджаном
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