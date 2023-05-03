Среда, 3 Мая 2023 16:54

АрмИнфо.Секретарь парламентской фракции <Айастан> Арцвик Минасян 3 мая на брифинге прокомментировал слухи о том, что второй президент Армении Роберт Кочарян намерен уйти из политики, чем, якобы, и обусловлена <пассивность> парламентской оппозиции.

<Эта информация, по крайней мере по состоянию на данный момент, не соответствует действительности>, - сказал Минасян

По его словам, о подходах и планах экс-президента расскажет он сам в ходе ближайшей пресс-конференции.

Что касается деятельности оппозиционного крыла НС, то, по его словам, сегодня фракция <Айастан>, как и в предыдущий раз, будет присутствовать на правительственном часе в парламенте. <Мы активно участвовали и выступали во время доклада правительства, то же самое продолжится и сегодня>, - заявил он. Тем самым, оппозиция надеется открыть глаза общественности. <На данный момент у нас нет другой альтернативы>, - сказал представитель <Айастан>, полностью опровергнув возможность какого-либо сговора или договоренности с властями.

Как считает оппозиционер, общенародное сопротивление политике властей должно привести к пересмотру решений внешних игроков, и стратегических партнеров, в первую очередь. <Они должны видеть, что армянский народ не сдается>, - отметил он.