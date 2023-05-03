Среда, 3 Мая 2023 16:52

АрмИнфо.Заявление главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу о том, что закрытие турецкого воздушного пространства обусловлено открытием в Ереване памятника героям операции <Немезис>, подтверждает, что он ничем не отличается от главарей младотурок, устроивших Геноцид армян в Османской империи. Об этом заявил секретарь парламентской фракции <Айастан> Арцвик Минасян 3 мая в беседе с журналистами.

По его словам, наивность действующей власти, доверившейся <объятиям Чавушоглу с Рубиняном (спецпосланник по нормализации отношений с Турцией -ред.) и Мирзояном (главой МИД - ред.)>, не позволяет понять, что они попали в турецкую ловушку.

Он также не исключил возможность сноса памятника героям операции <Немезис> под давлением и в угоду желаниям Анкары.

Ранее стало известно, что 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Чавушоглу объяснил это открытием в Ереване памятника героям операции <Немесис>. В Анкаре назвали это <провокацией>. Глава турецкого МИД пригрозил новыми шагами, если со стороны Армении продолжатся подобные действия. Турецкая сторона может запретить даже VIP-рейсы, сказал он.

Памятник героям операции <Немезис>, совершившим акт возмездия в отношении организаторов Геноцида армян, открылся в Ереване 25 апреля. На памятнике высечены имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали