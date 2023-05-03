Среда, 3 Мая 2023 16:50

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян принял в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения делегацию, возглавляемую главой региона О-де -Франс Франции Ксавье Бертраном.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, стороны коснулись поствоенной ситуации, сложившейся вокруг Арцаха, установки Азербайджаном незаконного пропускного пункта в Бердзорском/Лачинском коридоре. Были обсуждены также вопросы, связанные с расширением сотрудничества и гуманитарными программами.

В конце встречи министр иностранных дел РА Сергей Газарян и глава региона О-де - Франс Ксавье Бертран в знак взаимного уважения и дружбы подписали совместное заявление, адресованное международному сообществу, в поддержку полноценной реализации народом Арцаха своих основных прав, в частности, права на самоопределение.

С арцахской стороны на встрече присутствовали замминистра иностранных дел Феликс Хачатрян, постоянный представитель Арцаха во Франции Ованнес Геворкян.

В тот же день Ксавье Бертран встретился с группой арцахцев, насильственно перемещенных и обосновавшихся в Республике Армения вследствие 44-дневной войны.