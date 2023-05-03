Среда, 3 Мая 2023 15:53

АрмИнфо.Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в течение двух лет уклонялась от прямых запросов Конгресса относительно отсутствия программ помощи USAID в Арцахе. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Согласно ANCA, Пауэр уклонялась от ответов как во время слушаний в законодательных органах, так на письменные запросы от десятков законодателей. В Организации добавили, что эта тревожная тенденция, снова проявилась во время ее последнего выступления перед сенатским комитетом по внешним отношениям.

Пауэр, которая возглавляет USAID вот уже два года, вновь уклонилась от ответа на прямые вопросы о статусе американской помощи Арцаху озвученные председателем комиссии Бобом Менендесом.

Пауэр, однако, отметила, что USAID осуществило две миссии, направленные на оценку ситуации в регионе и согласилась предоставить эти оценки комитету по внешним отношениям Сената.

В свою очередь председатель сенатского комитета по внешним отношениям Боб Менендес в ходе своего вступительного слова раскритиковал Саманту Пауэр, отметив, что USAID крайне медленно реагирует на гуманитарный кризис, стоящий перед армянами в Нагорном Карабахе.

"Гуманитарный кризис для армян в Нагорном Карабахе только усугубляется. Где мы? Почему мы не доставляем по воздуху гуманитарные грузы тем армянам, которым грозит блокада? Нам нужно быстро реагировать на события, а также устранять первопричины", - сказал Менендес. Сенатор напомнил, что в прошлом году была объявлена программа предоставления 40 млн помощи странам Евразии, Центральной Азии, в том числе Армении. Менендес выразил обеспокоенность тем, что эта сумма будет разделена "по приоритетам", и помощь не дойдет до уязвимого армянского населения Нагорного Карабаха.