Среда, 3 Мая 2023 15:47

АрмИнфо. Посольство Азербайджана во Франции подает в суд на армянскую организацию "Charjoum" (Движение- ред.) за то, что она сообщила о каналах влияния Азербайджана во Французской Республике.

Согласно сообщению на сайте Движения, 11 мая в 9:30 утра посольство Азербайджана во Франции вызовет представителей Charjoum к председателю судебного суда Нантера.

"Посольство Азербайджана обвиняет Charjoum в том, что они опубликовали в социальных сетях данные о лицах, которые открыто поддерживают интересы азербайджанской диктатуры во Франции.

Наша публикация, опирающаяся на данных из открытых и поддающихся проверке источников, направлена на информирование общественности о сетях влияния Азербайджана, который полагается на этих личностей во Франции в вопросе восстановления собственного имиджа.

Эта публикация - вопрос нашей свободы выражения мнений и нашего долга проявлять гражданскую бдительность по отношению к авторитарному и коррумпированному режиму, который не уважает ни права человека, ни международное право", - говорится в заявлении организации.

Вместе с тем, в организации подчеркнули, что азербайджанское государство привыкшее затыкать рты журналистам, активистам и гражданам, критикующим власть, в том числе во Франции, через свое посольство стремится заставить замолчать и запугать "Charjoum".

"Посольство Азербайджана требует немедленного удаления публикации с наших платформ в социальных сетях и на веб-сайте, а также возмещения ущерба в размере 10 000 евро, 3000 евро за оскорбительное сопротивление и, наконец, 3000 евро в качестве возмещения судебных издержек.

Мы осуждаем эту попытку цензуры, цель которой - заглушить любую критику и противодействие азербайджанскому режиму с помощью французского правосудия.

Мы призываем всех защитников армянского дела и в целом всех тех, кто привержен справедливости и достоинству народов, мобилизоваться и поддержать нас во время слушания, которое состоится в четверг, 11 мая, в 9:30 утра, в зале "С" здания суда Нантера, куда мы явимся с нашим адвокатом Мартином Праделем, чтобы отстоять свои права и защитить свое достоинство.

Мы рассчитываем на ваше присутствие и вашу солидарность, чтобы противостоять этой юридической процедуре, раскрывающей маневры Азербайджана. Это не останавливает нашу решимость защищать права армян", - говорится в заявлении Организации.