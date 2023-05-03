Среда, 3 Мая 2023 15:45

АрмИнфо.Россия по-прежнему привержена реализации всех положений трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана, принятых в период с 2020 по 2022 года. Об этом 3 мая в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Касаясь перспектив встречи глав МИД Армении и Азербайджана на российской площадке, Захарова напомнила, что неоднократно уже высказывалась по этому поводу.

"В Ереване и Баку подтвердили готовность о проведении встречи в Москве. О сроках сообщим позднее", - отметила она.

При этом она не стала комментировать переговоры между Баку и Ереваном под эгидой Вашингтона, отметив, что не российская сторона является организатором этого мероприятия и ей сложно давать оценки. В этом ключе российский дипломат подчеркнула, что после того, как стороны по итогам встречи выступят с заявлениями, будет возможность сформулировать мнение и высказать ее.

Напомним, что 1 мая МИД РА выступил с сообщением, в котором отметил, что в столице США Вашингтоне 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора.

Трёхсторонней встрече предшествовали отдельные встречи Блинкена с Мирзояном и Байрамовым. А после трёхсторонней встречи, последовали переговоры Мирзоян- Байрамов. На встрече Мирзоян- Блинкен, согласно армянскому внешнеполитическому ведомству, были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Добавим также, что на выходные госсекретарь США провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Перед началом переговоров Туран со ссылкой на дипломатический источники сообщал, что переговоры Байрамова и Мирзояна в США могут продлиться несколько дней Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян разработают "Дорожную карту урегулирования" и если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать "дорожную карту" мира, то Европа "закончит работу", приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора "в течение нескольких недель".