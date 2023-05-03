Среда, 3 Мая 2023 15:45

АрмИнфо.Армения на две позиции улучшила свои показатели и заняла 49 строчку в рейтинге свободы СМИ - 2023 по версии организации "Репортеры без границ" (RSF).

"Несмотря на плюралистическую среду, СМИ остаются поляризованными. Страна сталкивается с беспрецедентным уровнем дезинформации и разжигания ненависти, особенно в отношении территориального спора вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении организации.

Соседний Азербайджан занимает 151-ую строчку из 180 стран. В 2022 году он был на 154 месте. Согласно отчету организации, президент Ильхам Алиев уничтожил любое подобие плюрализма и с 2014 года безжалостно пытается заставить замолчать оставшихся критиков.

Еще один сосед Армении - Грузия расположилась на 77-ой строчке. В 2022 году она была на 89-ой позиции. "Официальное вмешательство подрывает усилия, предпринимаемые для улучшения свободы прессы. Окружающая среда становится все более враждебной для независимых и оппозиционных СМИ, и в 2021 году в стране произошло беспрецедентное количество физических нападений на журналистов", - говорится в докладе Организации.

Иран расположился на 177-ом месте, на одну позицию улучшив свои показатели. " Иран укрепил свои позиции в качестве одной из самых репрессивных стран мира с точки зрения свободы прессы после того, как началась огромная волна протестов в ответ на смерть 16 сентября 2022 года Махсы Амини, студентки, арестованной за "неподобающий вид". Иран теперь также является одним из крупнейших в мире тюремщиков журналистов", - говорится в комментарии RSF.

Еще один сосед Армении - Турция находится на 165-ом месте. Она ухудшила свои позиции на 16 пунктов и с 149-ой строчки опустилась на 165-ую. "Авторитаризм набирает силу в Турции, бросая вызов плюрализму СМИ. Все возможные средства используются для подрыва критиков", - пишет Организация.

Стратегический союзник Армении Россия находится на 164-ой строчке. Она ухудшила свои позиции в рейтинге на 9 пунктов. "С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены иностранными агентами или нежелательными организациями. Все остальные подлежат военной цензуре", - пишут авторы доклада.

Норвегия лидирует в рейтинге в седьмой раз подряд. Это единственная страна, набравшая по всем показателям более 90 баллов из 100. Ирландия сместила Данию со второго места на третье. В этом государстве в последнее время усилился плюрализм на рынке СМИ, новый закон о клевете защищает репортеров от неправомерных исков, а правительство в Дублине согласилось реализовать большинство предложений комиссии по вопросу о развитии средств массовой информации, отмечают эксперты.

Китай занимает 179-ую строчку, минус 4 позиции. Отмечается, что в стране не менее 100 журналистов помещены в тюрьму в связи с их профессиональной деятельностью, свыше 10 из них - больше, чем в любой другой стране мира - могут умереть, если их незамедлительно не освободить, следует из комментария к рейтингу, а последнее, 180-ое место занимает Северная Корея