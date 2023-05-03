Среда, 3 Мая 2023 12:41

АрмИнфо. Имеется проблема с выявлением латентных преступлений в вооруженных силах Армении. Об этом 3 мая c трибуны Национального Собрания РА заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян.

По ее словам, основная часть преступлений в ВС страны связана с неуставными отношениями, которые становятся причиной самоубийств. И убийства, и самоубийства в вооруженных силах является проявлением агрессии со стороны одного лица против другого. <Причины этого является только одни - неуставные отношения в армии, и поощрение этих отношений. С точки зрения управления армия является и сложной и простой системой. Проста, поскольку опирается на уставные отношения, когда командованию удается их поддерживать, и сложная по причине их нарушений, превращаясь в различного рода криминальные разборки с участием армейских <авторитетов>, - сказала Вардапетян.