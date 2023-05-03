Среда, 3 Мая 2023 12:15

АрмИнфо. Вооруженные конфликты и военные действия могут оказать разрушительное воздействие на объекты культурного наследия, представляющие невосполнимую ценность для всего человечества как уникальные проявления истории, самобытности и культурной памяти.

Таким образом, их целостность и сохранность должны поддерживаться во все времена. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа "Защита культурного наследия в условиях вооруженного конфликта" заявил Постпред Армении при ООН Мгер Маргарян.

Он обратил внимание, что у ЮНЕСКО есть важный мандат по защите культурного наследия, находящегося под угрозой, и признал решающую роль Организации в этом отношении.

"В нашем регионе мы на собственном опыте переживаем уничтожение культурных ценностей. Армянское наследие подверглось разрушительным атакам во время войны в Нагорном Карабахе, начатой Азербайджаном в 2020 году. Например, Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши дважды в течение нескольких часов подвергся преднамеренному обстрелу, что привело к частичному разрушению церкви.

Сегодня тысячелетние армянские христианские поселения в Нагорном Карабахе находятся на грани полного уничтожения, целью которого является распространение искаженного повествования о том, что армянский народ является якобы чужеродным в этом регионе", - отметил постпред Армении.

При этом он добавил, что глубокая озабоченность Армении судьбой культурных ценностей в Нагорном Карабахе также основана на предыдущей истории полного и преднамеренного искоренения армянского наследия Азербайджаном. В качестве примера дипломат привел Нахиджеван, где азербайджанскими властями были уничтожены тысячи памятников, в том числе 89 средневековых церквей и более 5000 хачкаров, чтобы стереть следы присутствия армянской цивилизации.

Маргарян обратил внимание на тот факт, что Азербайджан еще не взял на себя добросовестное выполнение вердикта Международного Суда о временных мерах по запросу Армении от декабре 2021 года, согласно которому Азербайджан должен "принять все необходимые меры для предотвращения и наказания действий связанных с вандализмом и осквернением армянского культурного наследия, включая, помимо прочего, церкви и другие места отправления культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты".

"Армения неоднократно обращалась с просьбой о направлении миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Нагорный Карабах и прилегающие районы, чтобы помочь сохранить обширное и уникальное культурное наследие региона, однако Азербайджан продолжает препятствовать усилиям международных организаций, выбрав вместо этого политику систематического стирания армянских следов, применяя на практике псевдонаучную теорию, отрицающую армянское происхождение исторических памятников. Один из последних примеров заявление председателя так называемого Госкомитета по работе с религиозными организациями Азербайджана от 2 мая, который официально заявил, что средневековый армянский монастырь Дадиванк якобы принадлежит "Кавказской Албании" и рано или поздно будет контролироваться "албано- удийской религиозной общиной"", - сказал постпред Армени в ООН.

Маргарян обратил внимание на то, что уничтожение армянского культурного наследия продолжает активно отслеживаться и сообщаться, в том числе с использованием современных технологий. В частности, он привел пример работу Caucasus Heritage Watch, который использует цифровые спутниковые технологии для мониторинга и документирования культурного наследия в регионе, выявляя масштабные разрушения на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

"Я хотел бы завершить свое выступление, призвав ЮНЕСКО также использовать цифровые технологии для выявления, мониторинга и реагирования на факты уничтожения культурного наследия в любой части мира, и в нашем регионе, в частности", - резюмировал Маргарян.