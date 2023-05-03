Среда, 3 Мая 2023 11:56

АрмИнфо.Одной из ключевых проблем в сфере уголовного судопроизводства продолжает оставаться затягивание рассмотрения дел. При этом, проблема касается сроков как предварительного следствия, так и судебного следствия. Об этом 3 мая, представляя в Национальном Собрании РА отчет о деятельности Прокуратуры Республики Армения, заявила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян.

Генпрокурор в основном коснулась некоторых приоритетных для Прокуратуры направлений: борьбы с коррупцией, защиты государственных интересов, конфискации имущества незаконного происхождения, затягивания рассмотрения уголовных дел. Она, в частности, отметила, что в течение 2022 года в Армении было зарегистрировано 1858 случаев коррупционных преступлений против 1924 в 2021 году. По сравнению с 2021 годом уголовные дела уменьшились на 66 случаев или на 3,4%. Снижение в основном связано с уменьшением случаев дачи избирательных взяток (33 в 2021 г., 15 в 2022 г.) и получения избирательных взяток (34 в 2021 г., 18 в 2022 г.). В течение 2022 г. увеличилось количество случаев взяточничества (108 в 2021 г., 157 в 2022 г.), дел об отмывании денег (49 в 2021 г., 65 в 2022 г.), случаев злоупотребления служебным положением и превышения (757 в 2021 г., 794 в 2022 г.).

Анализ статистических данных за 2021 и 2022 годы указывает на некоторое снижение коррупционных преступлений. При этом в 2018- 2020 годах зафиксирован рост коррупционных преступлений, что связано с тем, что сообщения о коррупционных преступлениях, совершенных до 2018 года, поступали в основном в 2018 и 2019 годах. Показатель 2022 года на 96 случаев больше, чем показатель 2021 года, в связи с новыми положениями Уголовно-процессуального кодекса, вступившими в силу 1 июля 2022 года. В новом Кодексе не указан порядок подготовки материалов по сообщениям о преступлениях, а возбуждение уголовного дела после 1 июля 2022 года обязательно для всех сообщений, содержащих сведения о преступлении.

За 2022 год, отметила Вардапетян, общий имущественный ущерб, причиненный завершенными коррупционными делами, уголовными делами и уголовными производствами, составил 2 млрд 221 млн 849 тыс. 983 драма (в 2021 году 4 млрд 548 млн 233 тыс. 348 драм), восстановлено 873 млн 265 тыс. 480 драм (в 2021 году 400 миллионов 51 тысяча 30 драмов). Из восстановленных 873 млн 265 тыс. 480 драмов 43 млн 690 тыс. 130 драмов составило восстановление ущерба, причиненного государству, а 808 млн 888 тыс. 807 драмов составило ущерб, нанесенный общинам. Генпрокурор отметила также, что в течение 2022 года расследовано и завершено в судах 99 уголовных дел коррупционной направленности (в 2021 году - 83) в отношении 197 лиц (в 2021 году - 150).

Общий ущерб, причиненный этими уголовными делами, составил 228 миллионов 294 тысячи 243 драма (в 2021 году 551 миллион 44 тысячи 294 драма), из которых было взыскано 217 миллионов 751 тысяча 457 драмов (в 2021 году 43 миллиона 712 тысяч 747 драмов). Из указанной суммы 210 млн 703 тыс. 347 драмов составили ущерб, причиненный государству, а 17 млн 590 тыс. 896 драмов - ущерб, нанесенный общинам. Из нанесенного государству ущерба в размере 210 млн 703 тыс. 347 драмов возмещено 200 млн 160 тыс. 557 драмов. Вардапетян подчеркнула, что в 2022 году по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционным комитетом, к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 63 должностных лица. В сфере защиты государственных интересов в 2022 году проведено 212 исследований (в 2021 году - 885), выявлено 428 правонарушений (в 2021 году - 379). По искам, удовлетворенным в отчетном и предыдущем периодах, фактически взыскано 11 млн. 106 тыс. драмов. В 2022 г. в суды подан 91 иск с требованием о конфискации 27 млрд 124 млн 116 тыс. драмов (в 2021 г.: 74 иска с требованием о конфискации 624 млн 461 тыс. драм). По результатам расследований, проводимых органами Прокуратуры в рамках функции защиты государственных интересов, возбуждено 14 уголовных дел против 99 в 2021 году. В течение 2022 года в управление по конфискации незаконного имущества Генеральной прокуратуры поступило 50 материалов по уголовным делам (55 материалов в 2021 году) и 25 материалов по установленным в результате оперативно-розыскных мероприятий сведениям о принадлежности имущества из 84 лиц с возможным незаконным происхождением (в 2021 г. (23 единиц на 105 чел.).

В 2022 г. вынесено 77 постановлений о начале исследования (65 постановлений в 2021 г.), из них 9 начато на основании материалов, переданных с 2021 г. Вынесено 18 постановлений об отказе в проведении исследования (21 постановление в 2021 г.). В течение 2022 года подготовлено 109 предварительных сводок результатов исследований. В ходе 51 расследования выявлено имущество предполагаемого незаконного происхождения на сумму, превышающую 50 млн драмов, 65 движимых и более 460 недвижимых объектов, участие в около 100 юридических лицах и более 92 млрд драмов.

В рамках 43 исследований, проведенных в 2022 году, в суд подано 52 иска о применении мер по предварительному обеспечению иска, которые судом утверждены, а постановления направлены для исполнения. На около 600 объектов недвижимости были наложены аресты. Генпрокурор подчеркнула, что в 2022 году в суд первичной инстанции Еревана подано 11 исков. В прошлом году в Антикоррупционный суд принято 10 исков с требованием о конфискации имущества незаконного происхождения. По указанным 21 искам требуется взыскать в пользу государства более 200 объектов недвижимого и около 45 движимого имущества, а также доли участия в 45 юридических лицах.

Сумма денег, подлежащая конфискации, составляет около 51 млрд 360 млн драмов. В 2022 году общая сумма требований истцов составляет около 100 млрд драмов. <Одной из ключевых проблем в сфере уголовного судопроизводства продолжает оставаться затягивание рассмотрения дел. При этом проблема касается сроков как предварительного следствия, так и судебного следствия. Задержки в рассмотрении дел приводят к снижению эффективности судебного процесса, накоплению дел у следователей, прокуроров и судей, нарушению прав участников судебного процесса. Ззадержки в рассмотрении уголовных дел также могут привести к нарушению требования о безотлагательном расследовании, одном из элементов эффективного расследования случаев смерти, что является процессуальным компонентом права на жизнь, гарантированного статьей 2 Европейской конвенции по правам человека>, - отметила генпрокурор, добавив, что в течение 2022 года прекращено 244 уголовных дела в связи с истечением сроков давности. При этом в 2022 году уголовное преследование в отношении 343 лиц прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В 2022 году 13,1% расследованных уголовных дел длились более 6 месяцев, в том числе 4,5% - более года.

<В связи с этим всем подразделениям Прокуратуры было адресовано поручение об исключении случаев неявки прокуроров на судебные заседания по неуважительным причинам, о каждом случае неявки на судебные заседания по неотложным или непредвиденным обстоятельствам письменно сообщать заместителю генерального прокурора, координирующему соответствующую сферу, а также обеспечить заблаговременное письменное информирование неявки в судебное заседание по уважительным причинам аппарата соответствующего суда и заместителя генерального прокурора РА, координирующего соответствующую сферу. Также на имя председателя Высшего судебного совета направлено письмо с предложением в пределах возложенных на Совет полномочий выяснять причины затягивания судебных разбирательств по конкретным судебным делам, принимать меры по обеспечению обоснованности сроков рассмотрения уголовных дел, рассматриваемых в судебном производстве>, - подчеркнула Вардапетян