Среда, 3 Мая 2023 11:53

АрмИнфо.Новый общенациональный опрос, проведенный в Армении Центром аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI), выявил, что национальная безопасность является главной проблемой.

Так, на вопрос о самой важной проблеме, стоящей перед страной, 44% респондентов назвали национальную безопасность.

"Наш опрос показывает, что национальная безопасность является главным вопросом для армян. Похоже, что правительство явно ожидает, что приоритетом станет укрепление вооруженных сил Армении и защита границы ", - сказал старший директор по Евразии IRI Стивен Никс.

Восприятие соседей Армении также меняется. Процент армян, которые оценивают состояние отношений с Россией как хорошее, снизился до 50%, что является самым низким показателем, когда-либо измеренным в опросе IRI в Армении. 23% процента считают отношения с Турцией "хорошими", что представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущими опросами.

"Отношение к России в Армении в последние несколько лет ухудшается. И наоборот, резкое увеличение положительных взглядов на Турцию является долгожданным событием для двух стран с исторически высокой напряженностью ", - сказал Никс.

В ответ на вопрос, как вы оцениваете текущие отношения Армении с Францией, 63% опрошенных назвали их очень хорошими в сегодняшних реалиях, еще 33% считают, что они в какой-то степени хорошие, 2% - в какой-то мере плохие, 1% - очень плохие, еще 1 % затруднился ответить.

При этом 38% респондентов считают очень хорошими отношения с Ираном, 53% - в какой-то степени хорошими, 5%- в какой-то степени плохими, 3% - очень плохими, еще 1 % затруднился ответить. На третьем месте расположились США. Отношения с этой державой считают очень хорошими 21% опрошенных, еще 67 % - в какой-то мере хорошими, 7%- в какой-то мере плохими, 2% - очень плохими, 2% - затруднились ответить.

На четвертой строчке расположился ЕС. Очень хорошими отношения с этим Союзом считают 18% респондентов, 68%- в какой-то мере хорошими, 8% - в какой-то мере плохими, 3% - очень плохими, 2% затруднились ответить.

Замыкает пятерку Китай: 18% - считают отношения очень хорошими, 66 % - скорее хорошими, 6% - скорее плохими,2% - очень плохими, 8% - затруднились ответить.

Стратегический союзник Армении, Россия расположилась на 7 строчке и следует после Грузии. Очень хорошими отношения считают с ней считают лишь 10% респондентов, еще 40% - в какой-то мере хорошими, 34% - скорее плохими, 15% - очень плохими, 1% - затруднился ответить.

Замыкают таблицу Турция и Азербайджан. Очень хорошими отношения с этими странами считают 3% и 2 % респондентов в Армении соответственно, еще 20% и 2% соответственно - в какой-то мере хорошими, 24% и 7% - в какой-то мере плохими, 51% и 89% соответственно - очень плохими, 2% и 1% затруднились ответить на этот вопрос.

Вместе с тем, 75% опрошенных назвали Францию важным политическим партнером Армении, еще 67 % назвали Иран, на третьем месте США с 52 %, и лишь за ней следует Россия с 50%, замыкает пятерку ЕС с 36%. Любопытно, что 2% назвали такой страной Турцию, еще 1% - Азербайджан.

При этом, преобладающее большинство респондентов назвали ключевым экономическим партнером Армении Россию - так считает 61% опрошенных. Еще 60% назвали Ирана, на третьем месте расположился Китай - 43%, за ней следует Франция 32%, в пятерку также входит Грузия - 31%. Примечательно, что 10 % назвали такой Турцию, еще 1% Азербайджан.

В тоже время наиважнейшим партнером по безопасности 54% респондентов Армении назвали Иран, за ней следует Франция - 52%. Россия расположилась лишь на третьей строчке с результатом в 50%. В пятерку вошли США - 37% и ЕС - 22%. Еще по одному проценту получили Турция и Азербайджан.

Однако, армянские респонденты практически единодушны политической угрозой для страны назвали Азербайджан. Такого мнения придерживается 93% опрошенных. Еще 89% назвали Турцию. На третьем месте расположилась РФ - 24%, за ней следует Украина - 7%, и замыкает пятерку Грузия 5%.

Любопытно, что самой большой экономической угрозой для Армении респонденты считают Турцию - 66% опрошенных, Азербайджан - 62%, Россия - 28 %, Грузия -13%, Украина - 5%.

Опрос проводился с 23 января по 4 марта. При личных встречах, путем посещения жилья респондентов. В опросе участвовало 1513 граждан РА в возрасте старше 18 лет. Погрешность опроса +/- 2,5%.