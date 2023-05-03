Среда, 3 Мая 2023 11:50

АрмИнфо.Председатель комиссии Национального Собрания РА по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян в рамках рабочего визита в Брюссель провела ряд встреч с должностными лицами Европарламента. Как передает пресс-служба НС РА, состоялись встречи с руководителем отдела Европейской службы внешних связей Доротой Длучи- Сулига и с ее аппаратом, главой делегации по связям с Южным Кавказом Мариной Кальюранд, постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении Андреем Ковачевым, руководителем отдела по правам человека Европейской службы внешних связей Луизой Ругер, политическим советником комиссара ЕС по правам человека Огняном Карастаматовым.

Тагуи Товмасян представила своим коллегам наиболее важные вопросы, связанные с вызовами безопасности Армении и Арцаха, грубейшими нарушениями международного права со стороны Азербайджана, напряженностью на границе, незаконно установленным Азербайджаном КПП в Арцахе.

Тагуи Товмасян подчеркнула, что в результате полной блокады Арцаха Азербайджаном 120 тысяч армян фактически находятся в положении заложников, лишены своих прав на жизнь, свободное передвижение, здоровье и образование, гарантированных рядом международных конвенций и документов. Она отметила, что в этой ситуации насущной необходимостью стало международное признание права арцахских армян на самоопределение, что даст возможность спасти жизни 120 тысяч человек, находящихся в блокаде.

В своих встречах среди прочих вопросов безопасности депутат упомянула обстрел азербайджанцами Сотка, в результате чего 800 сотрудников Сотского рудника были вынуждены простаивать более недели.

Председатель комиссии НС также рассказала о нынешней ситуации в Армении, отметив, что права граждан РА постоянно нарушаются.

Участники встреч затронули наиболее важные темы, по которым команда комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью регулярно готовит отчеты и направляет их всем международным партнерам