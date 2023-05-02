Вторник, 2 Мая 2023 21:47

АрмИнфо. Подавляющая часть релокантов связывает с Арменией долгосрочные планы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 2 мая председатель Центрального Банка Армении Мартын Галстян, ссылаясь на результаты проведенного компанией German Economic опроса.

Кроме этого, он отметил, что согласно опросу, как минимум половина, переехавших в Армению граждан, планирует жить здесь еще более года.

Глава ЦБ также обратил внимание на то, что на сегодняшний день темпы роста депозитов нерезидентов (в основном до востребования) опережают динамику роста вкладов резидентов.

С изменением ситуации, в случае если депозиты "до востребования" трансформируются в "срочные", то по истечению определенного времени, по мнению Галстяна, это вынудит банки свои функции осуществлять по более рисковым направлениям. "И если мы увидим эти изменения в текущем году , то можно ожидать определенного роста размещений в другие инструменты", - сказал председатель ЦБ.

Говоря о рисках, связанных с уровнем долларизации, он пояснил, что в зависимости от ситуации каждый банк примет для себя решение куда, в какие инструменты, и на какие сроки направлять эти средства. Галстян не исключил, что банки могут конвертировать эти валютные средства, в определенной мере активизируя рынок производных инструментов (своп, форварды и т.д.). "То есть хеджирование валютных рисков позволит банкам защитить свои позиции на рынке и запустит процесс драмизации", - сказал он.

Напомним, что ранее министр экономики Армении Ваан Керобян сообщал, что в прошедшем году в Армению из России релоцировалось более 110 тыс. человек.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.22г, подготовленного ИК АрмИнфо, прибывшие в Армению переселенцы, в основном, из России своими действиями сместили акцент фондирования в армянских банках на обязательства до востребования. Если ранее на протяжении многих лет превалировали срочные вклады, то уже по итогам 9-ти месяцев 2022 года обязательства до востребования подтянулись к ним настолько, что их объемы сравнялись - на уровне 2.2 трлн драмов каждый. А к концу 2022 года и вовсе превысили - 2.7 трлн драмов обязательств до востребования против 2.4 трлн драмов срочных вкладов, при скачке первых на 67% и сильном замедлении роста вторых до 3%.

Высокий рост обязательств перед клиентами - на 31% за 2022 год, по мнению аналитиков АрмИнфо, объясняется открытием многочисленных счетов со стороны, прибывших в Армению релокантов из России, Украины и частично Беларуси, переместивших в страну свои капиталы и бизнес. Именно присутствие большого числа релокантов (свыше 100 тыс. чел.) "сместило" приоритеты армянского банкинга с традиционного кредитования на карточные и валютные операции. Причем за счет последних, на фоне высокой волатильности обменного курса, финансовый сектор Армении стал получать сверхприбыль, которая в то же время поддерживалась доходами от установленных для нерезидентов высоких тарифов по картам и по открытию счетов, а также общего роста комиссионных по финансовым транзакциям. Иначе говоря эстафета роста перешла от процентных доходов к непроцентным доходам, причем подскок последних за 2022 год в 4 раза нарастил общие доходы на 75,3% и обеспечил подскок чистой прибыли в 3 раза - до 263 млрд драмов ($668 млн). Причем, в структуре непроцентных доходов ощутимый рост исходил от купли-продажи валюты (в 6,3 раза), денежных переводов (в 2,1 раз) и карточных операций (на 41,2%).