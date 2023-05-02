Вторник, 2 Мая 2023 19:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 7, 9, 12 на 2-ом переулке Маргаряна, абоненты-жильцы улиц Ахтанака 5, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),школа N113, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, подъезд 1 жилого дома 6 на улице Лазо, улица Лазо, частные дома переулка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, частные дома 37/7, 39/8 на улице Ачаряна, подзеды 1-7 жилого дома 2 на пр. Баграмяна, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Таманяна, жилые дома 1А, 1/1 на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, жилой дом 1/1, ООО “КАУФМАН”; жилые дома 2, 4 на улице Мара, жилые дома 3, 4, 5, 6, 8 на переулке Мара, жилые дома 1, 3, 5 на улице Микояна, жилые дома 55, 57, 57/1, 59 на пр. Гая, ясли-детский сад N111 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, школа N163, ясли-детский сад N236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 25, 27, 31, 35 на улице Эребуни, улицы Нубарашена 30, 34 и частные дома 1-23 на 36-ой улице;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Мармарашен;

10:00-13:00 частично села Арарат и Ехегнаван;

13:00-15:00 частично село Беркануш;

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично село Дзорахбюр, спортбаза “Арарат”, воинская часть и прилегающие территории;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц;

в Ширакской области:

11:00-16:00 конец улицы Гарегина Нжде, супермаркет “Ок”, гостиница “Гюмри Хостел” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 11, 13 на улице Абовяна, жилые дома 10, 15 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1/7-1/9, 1/20, 1/21, 1/38, 13 на пр. Азатутяна, частные дома 7-50 и 41/1 на улице Айгедзори, частные дома 37-49, 43 на пр. Баграмяна, жилые дома 27/13, 27/21, 27/4А на улице Рубинянца, частный дом 27/6 на улице Рубинянца, подъезды 1-7 жилого дома 2 на пр. Баграмяна, подъезды 1-4 жилого дома 1 на улице Таманяна и жилой дом 1А на улице Таманяна, жилой дом 42 на улице Исаакяна, ООО “КАУФМАН” по адресу: ул. Таманяна 1/1, абоненты-жильцы улиц Силикяна 2, 3, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы улиц Ахтанака 3, 5, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 5 на 2-ом переулке Фучика, жилые дома 1, 3, 5, 7, 7/5, 9, 11 на 1-ом переулке Фучика, супермаркет “Мусалер”, абоненты-жильцы жилого дома 12 на улице Фучика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 2, 4, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 16/1 на улице Нансена, жилые дома 13, 15 на улице Лвовяна, Норкское паспортное отделение, школа N134 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан-Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 6, 8, 8/1, 10, 12, 16 на улице Галшояна, жилые дома 12, 14 на улице Микояна в 5-ом Норкском массиве; здание института “Айнахагиц”, здания института геологических наук, ясли-детский сад N268 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезды 2, 3 жилого дома 6 на улице Лазо, жилой дом 4 на улице Лазо, частные дома на улицах Кашегорцнери, Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 71-123 на 37-ой улице и 35-ая улица Нор Ареша;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилого дома 4/4 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Мармарашен;

10:00-13:00 частично села Арарат и Ехегнаван;

12:00-14:00 частично село Беркануш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкенди” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

11:00-13:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00 -13։00 улицы Чаренца, Шинарарнери, Ханджяна, “Платина”, каменный цех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; село Солак;,

11։00-14:00 села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие территории;

11:00-16:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “Норма Кат”, “Н.Н. Миадзуйл”, “Ред Груп”, “Квадра Констракшн”, собственники “А.Манукян”, “Г.Шагинян”, винный завод, садоводческая компания “Зовуни”;

11։00-17։00 село Агавнадзор, дом отдыха Академии наук, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 квартал ‘Уренгой”, ООО “Лигнитис”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Мер Шин”, “Спитак ап”, “Тигран ев Ваге”, “Арснакар”, “Конди арандзнатнер”, “Ерек Аруйцнер”, “Гога Дент”, ‘Аревик Бридж”, “Норалусин”, “Севан ЭЦШ”, “Арагастанаваин база”, ‘Лаванда Сити”, “АГЛЧК Етер”, “Севан “ЧШШ”, завод “Дзук”, сахарный завод “Шакар”, ЗАО “Дзуккомбинат”, “АЭМ Горцаран”, “Аэронавигация”, ‘Беглу”, здание коммунального хозяйства, Спортшкола водных видов спорта, ГНКО “АИН Бужгуйк”, здание бывшей больницы, зоны отдыха, принадлежащие С.Микаеляну, Г.Тадевосяну, Ж.Джангиряну, В.Снхчяну, А.Тер-Григоряну, А.Погосяну, С. и Г. Нерсисяннам, Х.Аслатяну, Р.Айрапетяну, Ш.Асатряну, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11։00-12։30 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, национальный парк “Севан”, ЧП “Хачатрян Сааворн”;

11։00-14։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, частично квартал “Ацарат”, кинотеатр Ацарата и водоканал; улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (“Торосои Тах”), Гаварский филиал газоснабжения и газораспределения, частные дома на улице Кабелагорцнери и абоненты-жильцы улицы О.Абраамян в городе Гавар;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Катнахбюр, Урасар, Арманис;

в Сюникской области:

09:20-11:30 село Хачина.