Вторник, 2 Мая 2023 19:21

АрмИнфо. В Армении предложено продлить сроки действия парламентской следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе.

Представляя соответствующую инициативу, председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сообщил, что в процессе работы следственная комиссия затребовала и получила от полномочных органов 4154 секретных и строго секретных документов. Всего комиссия и эксперты изучают документы, состоящие из свыше 14 тысяч страниц.

На заседания комиссии пригашались нынешние и прежние военные и политические высокопоставленные лица. Кочарян заметил, что в комиссию обратились многие участники войны и родные погибших, которые в частном порядке также представили материалы.

По мере поступления новых данных возникает необходимость вновь обращаться в различные структуры для получения дополнительных документов, а это требует времени. Для полноценного изучения и придания документам правого характера есть необходимость в продлении срока действия комиссии еще на шесть месяцев.