Вторник, 2 Мая 2023 19:20

АрмИнфо.Решение существующих проблем с Арменией и Азербайджаном и возможная выработка каких-то совместных шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможно на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией.

Об этом 2 мая в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречи глав МИД Армении и Азербайджана с Госсекретарем США в Вашингтоне.

По его словам, помощь в урегулировании ситуации между Ереваном и Баку можно приветствовать, но только на основе вышеупомянутых договоренностей.

"Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет, соответственно, пока до сих пор эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными. Любая помощь, которая сможет помочь урегулированию на этой базе, может приветствоваться. Но мы также знаем, что бывают разные попытки, которые размывают основу урегулирования, что в перспективе может не дать результата. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что днем ранее МИД РА выступил с сообщением, в котором отметил, что в столице США Вашингтоне 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского/Лачинского коридора.

Трёхсторонней встрече предшествовали отдельные встречи Блинкена с Мирзояном и Байрамовым. А после трёхсторонней встречи, последовали переговоры Мирзоян- Байрамов. На встрече Мирзоян- Блинкен, согласно армянскому внешнеполитическому ведомству, были обсуждены вопросы стабильности и безопасности в регионе, процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Добавим также, что на выходные госсекретарь США провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Перед началом переговоров Туран со ссылкой на дипломатический источники сообщал, что переговоры Байрамова и Мирзояна в США могут продлиться несколько дней Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян разработают "Дорожную карту урегулирования" и если на переговорах в Вашингтоне удастся разработать "дорожную карту" мира, то Европа "закончит работу", приняв лидеров Азербайджана и Армении для заключения мирного договора "в течение нескольких недель".