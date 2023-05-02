Вторник, 2 Мая 2023 19:19

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян также принимает участие в переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Это было решение премьер-министра, и тут нечему удивляться. Об этом 2 мая в беседе с журналистами заявил депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Арман Егоян.

<Рубен Рубинян является вице-спикером НС, и нет ничего плохого в том, что он принимает участие в переговорах. У нас парламентская республика, и в этих переговорах также участвует Национальное собрание в лице господина Рубиняна. Что в этом плохого?> - задал вопрос депутат.

Касаясь вопроса о том, не означает ли это, что армяно-турецкий и армяно-азербайджанский процессы взаимосвязаны, Егоян отметил, что присутствие Рубена Рубиняна на переговорах само по себе еще не означает этого.

Депутат заметил, что у армянской стороны максимальные ожидания от этих переговоров, поскольку касаются практически всего спектра армяно-азербайджанских отношений. Он подчеркнул, что документ, который планируют подписать Армения и Азербайджан, называется <соглашение о нормализации отношений". Это тот документ, вокруг деталей которого стороны все это время обменивались предложениями. Депутат подчеркнул также, что Ереван делает и будет делать все, чтобы диалог представителей Степанакерта и Баку состоялся. По словам Егояна, армянская сторона добивается того, чтобы Степанакерт на переговорах выступал в качестве субъекта.