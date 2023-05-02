Вторник, 2 Мая 2023 15:23

АрмИнфо.1 мая 2023 года в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиева с Исполнительным секретарём Международного центра транспортной дипломатии при ООН (МЦТД) Игорем Руновым, прибывшим в Ашхабад для участия 3-4 мая текущего года в работе Международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие-2023».

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по взаимодействию сторон касательно широкого круга актуальных вопросов сотрудничества в области транспорта. Стороны констатировали, что Туркменистан активно участвует в процессах развития и укрепления международного сотрудничества по вопросам устойчивого и безопасного транспорта, выступает с инициативой широкого многостороннего рассмотрения вопросов обеспечения стабильных и надёжных международных транспортных перевозок, а также принятию важных документов в рамках международных организаций, прежде всего, в ООН.

В этом контексте, отмечена значимость инициированных Туркменистаном при поддержке МЦТД и принятии в 2014, 2015 и 2017 годах резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам международного сотрудничества в области транспорта, а также проведении в 2016 году в Ашхабаде первой конференции ООН по устойчивому транспорту.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана отметил, что Международный Центр уделяет особое внимание продвижению транспортной политики и транспортной дипломатии в контексте Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В 2021 году Туркменистан и Международный центр транспортной дипломатии приняли активное участие в разработке и презентации проекта Резолюции Генассамблеи ООН по вопросам устойчивого транспорта в постковидную эпоху. В 2022 году при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке создана «Группа друзей по устойчивому транспорту», где Центр выполняет функции технического секретариата.

Среди приоритетных аспектов партнёрства стороны отметили дальнейшее совершенствование правовой и логистической базы международной и региональной транспортной инфраструктуры. В этом аспекте подчёркнута деятельность Туркменистана по развитию по направлениям «Север-Юг» и «Восток-Запад» важных транспортно-логистических маршрутов, в частности, «Lapis-Lazuli», «Казахстан - Иран - Туркменистан», «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман», «Каспийское море - Чёрное море» и других межрегиональных транспортных артерий. Значимую роль играет развитие международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» - ТРАСЕКА, заметно повысившего возможности морских грузоперевозок и привлекательность морского транспорта Туркменистана.

Также во время встречи было подчёркнуто, что в соответствии с Программой развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022-2025 годы, предусмотрены стратегические направления по комплексной модернизации материально-технической базы всех видов транспортной инфраструктуры страны.