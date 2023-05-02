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АрмИнфо. Фонд "Татоян" провел работы по установлению фактов в селах Неркин Ханд, Срашен и Чакатен общины Капан Сюникской области РА и на дороге Капан-Чакатен. Полученные новые доказательства подтверждают, что азербайджанские вооруженные силы продолжают незаконные укрепительные работы, нарушают безопасность и нормальную жизнь людей. Об этом сообщил глава Фонда, экс- омбудсмен Армении Арман Татоян.
Татояна обратил внимание, что азербайджанцы стреляют с позиций по соседству с селом, тем самым пытаясь запугать людей.
"Люди лишились возможности использовать принадлежащие им земельные угодья, пахотные земли, пастбища. Более того, азербайджанцы минируют находящиеся по соседству с их позициями, но уже суверенные участки территории Армении, а также совершают кражи, в том числе и крупного рогатого скота", - подчеркнул Татоян.
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|Спецпредставитель по переговорам с Турцией командирован в Вашингтон
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|В Норагавите отчуждены земли, не подлежащие приватизации - Генпрокуратура
|Пашинян назвал главную причину всех бед Армении
|Враг обстрелял тракториста села Нахичеваник, проводящего работы в саду
|В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры
|На пленарном заседании НС Армении будут рассмотрены 16 вопросов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
|Начальник ГШ Армении рассказал главе МИД Франции о территориальных потерях в направлении Джермука
|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
|Бюро АРФД: У сопротивления нет альтернативы
|МИД Арцаха представил бразильским СМИ ситуацию в стране
|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
|IDBank принимает участие в Career City Fest 2023 «Строим будущее»
|Делегация Tуркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
|В Ереване отметят Международный день танца
|Депутат НС РА: бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы
|Депутат НС РА: Азербайджан, страна-член СЕ, не выполнил около 80% постановлений ЕСПЧ
|Посол Нидерландов в Армении обратил внимание на факт оккупации Азербайджаном армянских территорий
|Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии
|Депутат: Провокации Азербайджана в отношении Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами
|Глава МИД Франции посетила Джермук и ознакомилась с деятельностью европейской гражданской миссии
|Синоптики: 30-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Четверо армянских спортсменов вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
|В парламент Уругвая внесен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
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