Вторник, 2 Мая 2023 14:55

АрмИнфо. Фонд "Татоян" провел работы по установлению фактов в селах Неркин Ханд, Срашен и Чакатен общины Капан Сюникской области РА и на дороге Капан-Чакатен. Полученные новые доказательства подтверждают, что азербайджанские вооруженные силы продолжают незаконные укрепительные работы, нарушают безопасность и нормальную жизнь людей. Об этом сообщил глава Фонда, экс- омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татояна обратил внимание, что азербайджанцы стреляют с позиций по соседству с селом, тем самым пытаясь запугать людей.

"Люди лишились возможности использовать принадлежащие им земельные угодья, пахотные земли, пастбища. Более того, азербайджанцы минируют находящиеся по соседству с их позициями, но уже суверенные участки территории Армении, а также совершают кражи, в том числе и крупного рогатого скота", - подчеркнул Татоян.