Вторник, 2 Мая 2023 14:54

АрмИнфо.Юбилейный XX международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году пройдет с 9 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба организаторов кинофестиваля. В рамках фестиваля в Армению приедут именитые лица мирового кинематографа, которые представят свой опыт и искусство.

Традиционно, программа кинофестиваля охватит конкурсные фильмы из разных стран, а также киноленты с престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского, Берлинского и т.д. Примечательно, что в этом году 20-летие <Золотого абрикоса> совпадет с 100-летней годовщиной армянского кино.

Более подробная информация об организации кинофестиваля, гостях и программах будет представлена позже.

Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, Терри Джордж, Илья Хржановский, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др.