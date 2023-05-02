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АрмИнфо.Юбилейный XX международный кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году пройдет с 9 по 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба организаторов кинофестиваля. В рамках фестиваля в Армению приедут именитые лица мирового кинематографа, которые представят свой опыт и искусство.
Традиционно, программа кинофестиваля охватит конкурсные фильмы из разных стран, а также киноленты с престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского, Берлинского и т.д. Примечательно, что в этом году 20-летие <Золотого абрикоса> совпадет с 100-летней годовщиной армянского кино.
Более подробная информация об организации кинофестиваля, гостях и программах будет представлена позже.
Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, Терри Джордж, Илья Хржановский, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др.
|Обсуждены вопросы сотрудничества Tуркменистана в области транспортной дипломатии
|Фонд "Татоян": Азербайджанцы минируют части суверенной территории Армении и крадут у населения скот
|ХХ юбилейный <Золотой абрикос> в этом году откроется 9 июля
|Госдеп: Среди многих вопросов, обсуждаемых между Баку и Ереваном в Вашингтоне - права и безопасность национальных меньшинств
|Решения премьер-министра о назначении на должность представителей общественной службы вступают в силу после публикации на сайте правительства
|Димаш Кудайберген провел встречу со своими фанатами в Ереване
|Депутат: В киноиндустрии Армении будет внедрен институт кешбэка
|Министр: процесс укрупнения вузов Армении начнется в ближайшее время
|Министр МОНКС: В сфере науки будет внедрена единая информационная система управления
|В Кёльне состоялась международная конференция "Христианская культура Арцаха, находящаяся под угрозой исчезновения"
|Семнадцать представителей США присоединились к Адаму Шиффу в призыве к министру торговли заблокировать продажу винтовок Азербайджану
|В ближайшие два дня дожди в Армении не прекратятся
|Нерсисян: Народ Республики Арцах ждет восстановления режима Лачинского коридора и исключительно под контролем РМК
|Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира, считает госсекретарь США
|Армения поддержала резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой упоминается агрессия РФ против Украины
|Оппозиционер: за спиной армянского народа происходят процессы, которые угрожают безопасности Армении и Арцаха
|Араик Арутюнян созвал заседание Совета безопасности Арцаха
|В МИД Армении рассказали о повестке переговоров Мирзоян-Байрамов-Блинкен в Вашингтоне
|Католикос всех армян принял членов инициативы по защите прав Григория Хачатурова
|Азербайджанцы возле Шуши на 14 часов задержали машины миротворцев, доставлявших гуманитарные грузы
|Спецпредставитель по переговорам с Турцией командирован в Вашингтон
|Арарат Мирзоян в Вашингтоне обсудит нормализацию отношений с Азербайджаном
|В Норагавите отчуждены земли, не подлежащие приватизации - Генпрокуратура
|Пашинян назвал главную причину всех бед Армении
|Враг обстрелял тракториста села Нахичеваник, проводящего работы в саду
|В Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры
|На пленарном заседании НС Армении будут рассмотрены 16 вопросов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Азербайджанские псевдоактивсты разблокируют участок дороги Степанакерт-Горис под Шуши на фоне установки КПП в Бердзорском коридоре
|Марианна Мхитарян: <Арммоно> - единственный фестиваль, который выводит наших актеров на международные площадки
|В Ереване при содействии посольства Туркменистана состоялся Шахматный турнир среди дипломатов
|Делегация Армении примет участие в 11-ом правовом форуме, который пройдет в мае в Санкт-Петербурге
|Глава МИД Франции отдала дань уважения памяти погибших армянских военнослужащих
|Колонна сообщила о готовящейся на высоком уровне встрече между Арменией и Азербайджаном в Кишиневе
|Уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и еще 12 лиц передано в Антикоррупционный суд с обвинительным заключением
|Секретарь СБ РА: Франция продолжает искать пути по оказанию помощи Армении
|Арарат Мирзоян: Армения не собирается вовлекаться в какие-либо переговоры по Бердзорскому коридору
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество предпринять действенные шаги по разблокировке Бердзорского коридора
|Начальник ГШ Армении рассказал главе МИД Франции о территориальных потерях в направлении Джермука
|Сурен Папикян и Александр Ленцов обсудили оперативную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Глава МИД Франции: при французском посольстве в Ереване будет создана военная миссия
|Начальник Генштаба Армении рассказал о ситуации на границах республики
|Бюро АРФД: У сопротивления нет альтернативы
|МИД Арцаха представил бразильским СМИ ситуацию в стране
|Стали известны имена артистов разогрева в шоу Димаша Кудайбергена “Stranger”
|IDBank принимает участие в Career City Fest 2023 «Строим будущее»
|Делегация Tуркменистана приняла участие в министерской встрече «Центральная Азия - Китай»
|В Ереване отметят Международный день танца
|Депутат НС РА: бездействие политиков подрывает существование международной судебной системы
|Депутат НС РА: Азербайджан, страна-член СЕ, не выполнил около 80% постановлений ЕСПЧ
|Посол Нидерландов в Армении обратил внимание на факт оккупации Азербайджаном армянских территорий
|Пашинян провел заседание инициативной группы правящей партии
|Депутат: Провокации Азербайджана в отношении Армении свидетельствуют об отсутствии предпосылок для мирного сосуществования между двумя странами
|Глава МИД Франции посетила Джермук и ознакомилась с деятельностью европейской гражданской миссии
|Синоптики: 30-го апреля температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов
|Четверо армянских спортсменов вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
|В парламент Уругвая внесен законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Глава МИД Франции: мы рядом с Арменией в поисках справедливого и прочного мира
|Замглавы МИД РФ с послами Армении и Азербайджана обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
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