Вторник, 2 Мая 2023 14:53

АрмИнфо. Среди многих вопросов, обсуждаемых между Баку и Ереваном, - права и безопасность национальных меньшинств. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой высокопоставленных чиновников Госдепартамента США.

Источник констатирует, что в Вашингтоне стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана по документу "Соглашение о нормализации отношений" при посредничестве США.

Подробности о встрече рассказали высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, которые подчеркнули, что на этой неделе министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут серию встреч.

При этом чиновники добавили, что Соединенные Штаты привержены содействию мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа, и выразили убеждение, что прямой диалог - единственный способ решения вопросов и установления прочного мира, чему способствует Вашингтон.

Американская сторона выразила разочарование негативной реакцией Москвы на переговоры. Самое главное, чтобы стороны могли общаться друг с другом, где бы это ни происходило, в Вашингтоне, Брюсселе или Москве, отметили высокопоставленные дипломаты, подчеркнув, что цель Вашингтона - предоставить платформу для достижения прочного, сбалансированного и достойный покой.

В Госдепе также подчеркнули, что Мюнская встреча дала понять, что стороны привержены мирному процессу (после этого Азербайджана, видимо приверженный миру, атаковал село Тех в Сюникской области РА, в результате чего погибло 4 армянских военнослужащих - ред.).

"Рассматриваемый документ называется "Соглашение о нормализации отношений", и США добиваются, чтобы стороны нормализовали свои отношения, чтобы они могли жить вместе, укреплять экономические связи и даже свою коллективную безопасность в регионе. По сообщению Госдепа, обсуждаемый документ очень всеобъемлющий, в рамках которого обсуждаются многие вопросы, в том числе права и безопасность национальных меньшинств.

Что касается Лачинского коридора, то американская сторона подтвердила, что Вашингтон в последние несколько месяцев очень четко заявил о важности обеспечения свободного коммерческого и гуманитарного движения через коридор и продолжает участвовать в этих обсуждениях, ожидая, что движение через коридор скоро будет восстановлен.

Вашингтон также надеется, что на этой неделе стороны проведут прямые и откровенные переговоры для достижения урегулирования вопроса, и подчеркивает свою приверженность поддержке этого процесса", - пишет Голос Америки.